Es la favorita de todos y todas

Nueva York– El domingo pasado, Rachel Weisz ganó el BAFTA a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en ‘La Favorita’. La noche anterior, recibió un mucho más importante voto de confianza.

"Una mujer se me acercó durante la cena, me miró a los ojos y dijo: 'A nombre de todas las lesbianas, quiero darte las gracias", recordó la británica.

Así la vida de esta actriz de 48 años, quien pasó el último año cinematográfico explorando la atracción hacia personas del mismo sexo en entornos muy diferentes.

En ‘Desobediencia’, estrenada en abril, Weisz y Rachel McAdams interpretaron a un par de mujeres cuyo apasionado romance escandaliza a la comunidad judía ortodoxa en la que crecieron.

Mientras tanto, en ‘La Favorita’ se enfrenta a Emma Stone como consejeras de la corte dispuestas a dormir con la endeble Reina Anna (Olivia Colman) si eso les otorga una ventaja en los juegos de manipulación del siglo 18.

Weisz, Stone y Colman recibieron nominaciones por sus papeles en la película.

Su confiada interpretación ha hechizado tanto al público, que luego de que un fan en la alfombra roja de los BAFTA le pidiera que grabara un video en un smartphone diciendo "derechos de los homosexuales", el clip de dos segundos rápidamente se volvió viral entre sus admiradores.

"Creo que prácticamente todas las películas que he hecho giran en torno a un hombre. Es increíblemente refrescante y vigorizante para mí haber realizado dos filmes en las que mis contrapartes son mujeres", señala.

En entrevista, Weisz nos platicó sobre lo que para ella significa la energía femenina, así como la manera en que ha navegado esta temporada de premios.





En Hollywood, una actriz puede hacer múltiples películas en las que ella interpreta al único personaje femenino importante. Debe ser muy gratificante realizar una película como ‘La Favorita’, donde tres mujeres están cabeza con cabeza...

No creo haber participado en tantas películas en las que haya tenido diálogos profundos con otras mujeres, ¡ya deja tú una escena de cama!

"Realmente disfruté explorar esas relaciones: son amables, crueles, sádicas, necesitadas, vulnerables, maquiavélicas, ridículas y absurdas. Tienen muchas, muchas cosas alrededor, y eso es lo que nos define como humanos".





Olivia Colman ganó el BAFTA a Mejor Actriz y en su discurso de aceptación dijo que en realidad las tres eran protagonistas en ‘La Favorita’. ¿Te ves a ti misma como actriz de reparto, cuando Emma también fue nominada en la misma categoría?

Olivia me dijo: 'Debo reconocer que es genial que Emma y tú hayan accedido a eso'. Pero no creo que ninguna de las dos tuviera dudas al respecto. Fue decidido por los expertos en estos asuntos, y me parecía totalmente natural.

"En el plano narrativo, ambas apoyamos a la reina, así que ella debe ser considerada la protagonista. Ella es el centro de Inglaterra y el centro de nuestras vidas, incluso si está tan necesitada de nosotras para elevarla en la historia, que es lo que hacen nuestros personajes".





Coleman también hizo un comentario memorable al referirse a Emma y a ti como "mis perras" al aceptar el Globo de Oro... Ambas sonrieron al escucharla.

Digo, esto es el paraíso, ¿a poco no? Ella es malhablada, y lo que vieron es su versión más decente. Pero es deliciosa y llena de amor.

¿Cómo se ha tomado Yorgos Lanthimos, el director de ‘La Favorita’, esta temporada de premios, la cual implica muchos apretones de manos y ceremonias?

Yo lo veo muy orgulloso y contento, pero para nada es un tipo social y platicador. Eso fue lo que desde el principio me gustó de él cuando nos conocimos.

"De hecho me acerqué a él luego de ver su película ‘Dogtooth’, y puedo asegurarte que la persona a la que conocí en un pub del norte de Londres hablaba exactamente igual que la persona que el domingo pasado recibió el BAFTA por Mejor Película Británica".





¿Y cómo es eso?

Siempre utilizo la palabra inexpresivo, ¡pero él la detesta! Él no cree que haga cosa alguna sin expresión. Desde su perspectiva, simplemente es genuino.





A estas alturas ya debes tener un sexto sentido para modular tu actuación basada en la posición de la cámara. Pero en ‘La Favorita’ la cámara está a menudo en lugares atípicos. ¿Cómo afecta eso las cosas?

Me di cuenta de que Yorgos no nos estaba diciendo: 'Deben pararse aquí'. Pero, una vez más, él no te dice si está usando equis tipo de lente, ¡no te dice nada!

"Ni siquiera te habla de la escena o de la motivación de tu personaje. No puedes llegar y preguntarle: '¿Por qué mi personaje hace esto?', porque sencillamente no te va a contestar".





¿Qué te dice, entonces?

Quizá suelte algo como: 'Hazlo un poquito más rápido' o 'Hazlo mucho más rápido' (risas).





Puede que no le guste que le llamen inexpresivo, pero vaya que Yorgos puede mantener un rostro plano. ¿Tienes el don de hacerlo reír?

Puedo hacer que se ría con una copa de vino de por medio, pero si te refieres a cuando estamos a mitad de una escena, no.

"No recuerdo haberlo hecho reír en ninguna película (Weisz también trabajó con el cineasta en ‘La Langosta’). Nunca nos dejaría saber que algo le resultó divertido porque entonces intentaríamos hacer que fuera divertido".





La primera ceremonia de premios a la que asististe fue la entrega de los Globos de Oro de 2006, cuando ganaste por ‘El Jardinero Fiel’. ¿Qué recuerdas de esa noche?

¡Que traía un peinado enorme! Es bastante surreal la primera vez en una entrega de premios, y además estaba embarazada, así que ni siquiera me pude tomar un trago para relajarme.

"Es como una gran fiesta en la que hay cámaras en tu cara y estás rodeada de gente a la que no conoces pero que sabes quién es. Recuerdo que vi a Oprah Winfrey en la mesa de al lado y yo pensaba: '¡Ay, por Dios!".





¿Te imaginabas entonces lo mucho que te iban a doler los pies luego de una temporada de andar casi siempre en zapatos de tacón?

¡Ay, ni me digas! No sabes cuánto me gustaría ir de tenis a esas cosas. Pero sé que hacerlo llamaría mucho la atención.