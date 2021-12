Es Harnaaz Sandhu de India la nueva Miss Universo

Associated Press | Miss India Harnaaz Sandhu tras ser coronada Miss Universo 2021 Associated Press | De izquierda a derecha, Miss Filipinas Beatrice Luigi Gomez, Miss Colombia Valeria Ayos, Miss Paraguay Nadia Ferreira, Miss Suráfrica Lalela Mswane y Miss India Harnaaz Sandhu son nombradas como las cinco finalistas del certamen Miss Universo el lunes 13 de diciembre de 2021 en Eilat, Israel Associated Press | Miss India Harnaaz Sandhu tras ser coronada Miss Universo 2021 Associated Press | Miss India Harnaaz Sandhu tras ser coronada Miss Universo 2021

Nueva York— Miss India Harnaaz Sandhu, de 21 años, superó a Miss Paraguay Nadia Ferreira y Miss Sudáfrica Lalela Mswane para convertirse en Miss Universo 2021 en la 70ª edición del certamen internacional de belleza. Sandhu es actriz y estrenará dos series limitadas en 2022. Actualmente estudia un máster en administración pública y ha dicho que busca empoderar a las mujeres. A lo largo de la competencia, Sandhu se destacó por su facilidad para imponerse en el escenario. Es la tercera concursante de India en ostentar el título de Miss Universo. México no calificó a la ronda final Y es que la mexicana Débora Hallal ya no avanzó de la primera ronda, donde se seleccionaron las 16 finalistas, que por primera vez se realiza en Eilat, Israel. Hallal, oriunda de Sinaloa, buscaba repetir el éxito para el país, pues la mexicana Andrea Meza fue la ganadora más reciente, tras la edición celebrada en mayo de este 2021. México se ha anotado tres reinados hasta la fecha: el de Meza, Ximena Navarrete (2010) y Lupita Jones (1991). Con información de la Agencia Reforma