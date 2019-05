Es final de GoT el peor episodio de toda la serie

Ciudad de México— ¡Ya es oficial! el final de Game of Thrones es el peor episodio de la serie, según el sitio Internet Movie Data Base (IMDB).

No cabe duda que el final de Juego de Tronos no fue para nada lo que esperábamos, y parece ser que a los críticos están de acuerdo.

Hasta hace unos días, el episodio cuatro de la temporada ocho de GoT, "The Last of Starks", estaba catalogado en el famoso sitio IMDB como el peor de la saga, con una calificación de 5 puntos de 10.

Pero eso cambió el día de ayer, pues tras promediar 51 mil 111 reseñas de Game of Thrones 8x06, IMBD le otorgó a 'El Trono de Hierro' la dolorosa (pero merecida) calificación de 5.

Aunque el final temporada tuvo un par de momentos brillantes por parte de la fotografía y los efectos especiales, el cierre soso que D.B. Weiss y David Benioff le dieron a los personajes le valió el título del peor capítulo en la historia.

Pero no fue cosa solo de este episodio, en general la temporada 8 de GOT es la peor calificada de la saga.

Mientras los episodios de temporadas anteriores tienen calificaciones promedio de 9.1 a 9.9, el puntaje más alto durante la octava entrega fue de 8.3 en el episodio dos.

No es de extrañarse que la petición de Change.org para rehacer la octava temporada de GOT ya lleve más de 1.2 millones de firmas (y contando).