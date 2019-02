Es diva británica

Ciudad de México–No en vano le llamaban “Posh Spice” en los días en que formaba parte del explosivo grupo Spice Girls, allá en los años 90.

Y es que Victoria Beckham, la maga del minimalismo, se ha convertido en una referencia para las mujeres que desean vestir prendas elegantes, discretas y de confección impecable.

Durante la última década, la siempre delgada y sofisticada Victoria no se conformó con casarse con uno de los futbolistas más famosos del orbe y criar a cuatro hijos, sino que ha emprendido una exitosa carrera como diseñadora.

Trajes sastre de mangas amplias, vestidos asimétricos, abrigos envolventes, faldas de cuero, atrevidos tops, jumpsuits con plisados, gabardinas con ‘animal print’ y atuendos envolventes forman parte de su propuesta para la próxima primavera.

Por supuesto, todo es minimalista y sutil, elementos claves de su diseño.

En esta nueva colección, la británica se atreve a jugar con las tendencia de prenda sobre prenda, logrando con ello interesantes outfits que han encantado a las estrellas y que destacan por su aire oriental.

“Soy una mujer que diseña para las mujeres. Nunca he elaborado algo que no pueda lucir yo misma o que no me atraiga”, comenta esta fashionista, quien además, por su complexión, es la mejor modelo de sus propias creaciones.

La paleta de colores de esta selección va por los negros, el azul marino y el gris verdoso, y los looks se acompañan de complementos como bolsas grandes o estilo cangurera, así como flats de aires masculinos y con grandes hebillas.