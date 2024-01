Es demandada Sofía Vergara por familiares de Griselda Blanco

Associated Press | Los familiares de la narcotraficante alegaron uso de imagen no autorizado en esta próxima serie y pretenden evitar que se estrene Associated Press | Los familiares de la narcotraficante alegaron uso de imagen no autorizado en esta próxima serie y pretenden evitar que se estrene Associated Press | Los familiares de la narcotraficante alegaron uso de imagen no autorizado en esta próxima serie y pretenden evitar que se estrene

Ciudad de México.- Sofía Vergara fue demandada por familiares de la narcotraficante Griselda Blanco, quienes buscan detener el estreno de un programa biográfico de la colombiana, que tendría su estreno por Netflix. Según documentos obtenidos por TMZ, la demanda en contra de la actriz y Netflix fue interpuesta por los hijos de Blanco, quienes actúan como representantes de su patrimonio. Acusan uso no autorizado de la imagen y semejanza de su familia en esta próxima serie y pretenden evitar que se estrene la próxima semana bajo una orden judicial. "El hijo de Griselda, Michael, afirma que lleva años entrevistándose con unos tipos que intentan plasmar en papel la historia de su vida y la de su madre con la esperanza de convertirla en algún tipo de producción. Alega que estas entrevistas que hizo con ellos se remontan del 2009 y hasta el 2022. "Michael afirma que estos chicos no solo querían desarrollar su narrativa en un programa, sino también en un libro y dice que le dijeron que iban a empezar a ofrecerlo en Hollywood por el 2016. Alega que se lo propusieron a un productor, antes de una reunión con Netflix. Michael afirma que luego le dijeron que Netflix estaba interesado, pero que no querían usar ninguno de los detalles o consultas de las entrevistas que había hecho", reportó el medio online. La serie que estrenaría el 25 de enero también cuenta con la producción ejecutiva de Vergara, razón por la que también está involucrada.