Es chihuahuense diseñadora de ‘Élite’

La diseñadora e ilustradora chihuahuense Georgina Chávez fue la creadora del vestido que lució la cantante Danna Paola en la pasada entrega de reconocimientos Éxito SACM 2021.

“Es un vestido tipo bustier, con falda de tul bordado y tul ilusión de fondo”, dijo la diseñadora de 31 años.

El detalle del vestido negro que eligió la también actriz que adquirió fama mundial tras su participación en la serie ‘Élite’, se concentra en los bordados que inician en el top y se multiplican en la falda: lunas y estrellas en hilos dorados y plateados que le dieron un aire muy juvenil.

Chávez indicó que fue el equipo de Danna Paola quien se puso en contacto con ella, pues les había gustado el modelo porque se adapta al tema que la cantante se encuentra promocionando.

Una vez que le enviaron las opciones, eligió la prenda en color negro, misma con la que recibió dos premios en la gala de la Sociedad de Autores y Compositores de México, por ‘Oye Pablo’ y ‘Sodio’.

Pasión por el diseño

“Siempre me gustó la moda desde chiquita, vestir a las barbis, ese fue mi primer acercamiento, pero en la prepa me metí a clases de costura. Tenía 16 años cuando empecé a coser, aprendí con la maestra Dino Arroyo”, compartió Georgina.

Una vez que dominó la técnica y pulió sus bocetos, empezó un taller formal, primero en casa y después en un local comercial

“El negocio empezó en 2014, cosía en mi casa, allí recibía a las clientas, hacía pruebas y todo, y me empezaron a recomendar mucho, así que me cambié a un local en 2017 y empecé a contratar personal para que me ayudaran con la carga de trabajo, primero eran dos personas y ahora somos 25”.

Además de crecer su empresa y generar empleo, Georgina cambió el tipo de producción; de confeccionar vestidos personalizados a sugerencia del cliente, ahora es ella y su equipo quienes hacen los diseños.

Fue gracias a ese cambio en la dirección del negocio que pudo sortear la pandemia, pues al cancelarse las bodas, graduaciones y quinceañeras, la diseñadora optó por crear piezas un poco más informales.

“Empezamos a sacar prendas más informales porque la gente estaba haciendo eventos chiquitos, y el negocio comenzó a crecer gracias a eso”.

Agregó que para lograrlo se apoya en sus líderes de área, como en Daniel Sánchez, quien diseñó el vestido de Danna Paola.

“Yo soy la directora creativa, siguen mi visión. Soy ilustradora también y las dos cosas van de la mano”.

Actualmente, Georgina trabaja en los diseños que lanzarán para la época decembrina, los cuales estarán listos para el Buen Fin.

Al ser un taller slow fashion –es decir, que cuidan los procesos haciendo buen uso de los materiales-, Georgina recomienda a quienes estén interesados en algún modelo a que hagan sus pedidos con tiempo, ya que cada prenda lleva un trabajo de cuatro semanas, aproximadamente.

Las creaciones de Georgina Chávez se pueden ver en sus redes sociales, y en su taller ubicado en Boulevard Ortiz Mena 1816.