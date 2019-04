Es amigo de todos

Los Angeles–Beyoncé, Justin Bieber, Jay-Z, Lil Wayne, Post Malone, Future, French Montana, Chance the Rapper, Migos, Nicki Minaj, Kendrick Lamar, Akon, Usher, Drake, Mariah Carey y Cee Lo Green tienen un amigo en común: DJ Khaled.

Él se siente el rey del clan y el que los invita a colaborar para conceptualizar música que retumbe hasta en el último rincón del planeta.

Nacido en Nueva Orleans, radicado en Los Angeles y de padres oriundos de Palestina, el hip hopero, productor y magnate musical es ídolo de niños y jóvenes por igual, no solo por los tracks que suelta en plataformas o discos, sino por el estilo de vida que presume en las redes sociales, especialmente en sus historias de Snapchat.

“Adoro hacer amistades, conocer gente, intercambiar ideas, proponer colaboraciones. Creo que no hay mejor manera de enriquecerte musical y creativamente que teniendo invitados en tus proyectos y que te aporten ideas”.

“En mi familia, que es de negociantes, aprendí que si te rodeas de gente valiosa y que te aporte algo, creces. No se trata solo de estar en la fiesta, sino de disfrutar la fiesta y hacer que tus amigos se diviertan y crear algo; nunca hay puertas cerradas, solamente puertas equivocadas, y si no las abren, hay que buscar otras”, señala en entrevista.

Intérprete de los éxitos de Billboard ‘I’m the One’ y ‘Wild Thoughts’, el músico, de 43 años, publicará en mayo su undécimo disco de estudio, ‘Father of Asahd’, del cual ya estrenó el sencillo ‘Top Off’, en el que lo acompañan ‘Queen B’ y su marido, además de Future.

“Ellos son estupendos artistas, gente muy muy capaz, que conoce qué marca la tendencia y que saben innovar, y, sobre todo, son muy generosos, los admiré”, cuenta.

Y el otro sencillo de esta producción, que también contará con créditos de 2 Chainz y Bryson Tiller, es ‘No Brainer’, con Bieber, Chance the Rapper y Quavo, además de que en un par de semanas anunciará su nueva canción.

“Me encanta saber que hay muchos niños y adolescentes que me siguen, y que no solo es por lo que publico en redes sociales, sino por la música que hago”.

“Disfruto la experiencia de saber que los pequeños escuchan mi música en sus fiestas, que se alegran de lo que hago, que se ponen de buenas, como yo. Eso que debemos hacer todos, ponernos de buenas”.

Khaled ha producido un sinfín de colaboraciones a lo largo de su carrera, de 15 años. Basta con echarle una ojeada a su lista de créditos y salen ‘Take It to the Head’, con Chris Brown y Nicki Minaj; ‘To the Max’, con Drake, y ‘All I Do Is Win’, con T-Pain, Ludacris y Snoop Dogg.