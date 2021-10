Epopeya intergaláctica

Después de diez meses de espera la película Dune, dirigida por Denis Villeneuve, se estrenará hoy en cines y de manera simultanea en la plataforma de HBO Max. Basado en la novela de ciencia ficción escrita por Frank Herbert, el filme cuenta la historia del planeta desierto Arakis y las luchas sobre el poder político que se libraron por su suministro de Spice y cuenta con un elenco estelar que incluye a Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya y Dave Bautista, entre otros.

"Fue muy bueno para mí tener la oportunidad de dejar que la película durmiera un poco, volver a ella, hacerla chisporrotear", dijo. "Si a la gente no le gusta la película, no tengo excusas porque tuve el tiempo y los recursos para hacerla", dijo Villeneuve en entrevista con The Associated Press.

Está hecha para la pantalla grande

"Estamos en una pandemia y esa realidad es retorcida en este momento, y entiendo totalmente si la gente no puede ir al cine o le tiene miedo al cine. Respeto eso y esa es la prioridad. La salud es la prioridad", dijo Villeneuve. "Pero la película fue hecha, diseñada, soñada para ser vista en pantalla grande".

El sueño de su vida

Mucho antes de que decidiera ser cineasta, Denis Villeneuve era sólo un adolescente cuando vio en una librería la portada de la novela de 1965 "Dune" ("Duna"), de Frank Herbert. Tenía 14 años y, obsesionado con la biología, ya había aprendido que la ciencia ficción era una forma de soñar a gran escala.

Entonces leyó el libro y quedó hipnotizado por la historia poética y atmosférica del viaje heroico de un joven que lidiaba con religión, política, destino, herencia, medio ambiente, colonialismo y gusanos espaciales gigantes.

"Se convirtió en una obsesión", dijo Villeneuve, de 54 años. Y fue sólo el comienzo de un sueño de décadas que finalmente se hizo realidad con su propia versión de "Dune".

La maldición de Dune

Villeneuve no es el primer cineasta que se atrevió a fantasear con hacer "Dune", tras un intento titánico de Alejandro Jodorowsky en el que habrían actuado Mick Jagger, Orson Welles y Salvador Dalí, y la desdeñada versión de 1984 de David Lynch con Kyle MacLachlan, filmada en los Estudios Churubusco de México.

Villeneuve, director de filmes como "Blade Runner 2049" y "Arrival" ("La llegada"), llegó a "Dune" impulsado por un sueño que comenzó cuando conoció la novela siendo adolescente. Su amor por la historia fue transmitido a su elenco desde sus primeras conversaciones.

Timothée, el protagonista

"No hay muchos actores como Timothée", dijo el director. "Timothée tiene un alma vieja. Para ser un joven de su edad, tiene una madurez realmente impresionante. Al mismo tiempo, Timothée parece muy joven ante la cámara".

Y tiene ese carisma de "estrella de rock" que le daría credibilidad a su evolución como una figura mesiánica que "conducirá al mundo al caos".

Elogiado elenco

La película está repleta de actores elogiados, entre ellos Rebecca Ferguson como la madre de Paul, Lady Jessica, y Oscar Isaac como su padre. También cuenta con Jason Momoa, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Javier Bardem, Charlotte Ramping, Stephen McKinley Henderson y Zendaya, a quienes llevó en un viaje trotamundos por Hungría, Jordania, Abu Dhabi y Noruega.

El viaje emocional de un héroe

‘Dune’ cuenta la historia de Paul Atreides, un joven brillante y talentoso nacido con un gran destino que va más allá de su comprensión. Debe viajar al planeta más

peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y su gente. A medida que las fuerzas malévolas estallan en un conflicto por el suministro exclusivo del recurso más preciado que existe en el planeta y que es capaz de desatar el mayor potencial de la humanidad, sólo aquellos que puedan conquistar su miedo sobrevivirán.

Elenco

Timothée Chalamet

Rebecca Ferguson

Oscar Isaac

Dave Bautista

Stephen McKinley

Chang Chen

Sharon Duncan-Brewster

Jason Momoa

Javier Bardem

Para verla

Estrena hoy

En Cines y por HBO Max