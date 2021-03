Épica batalla

“Las leyendas eran verdad. Hubo una guerra y son los últimos de pie… ¿Quién se inclina ante quién?”. Así, con esta intrigante pregunta el tráiler de ‘Godzilla vs Kong’ advierte lo emocionante que será la batalla entre estas gigantes criaturas en la épica cinta que se estrena hoy en salas de cine.

Con el ánimo acalorado, el público que esperaba ansioso el estreno ya hace sus apuestas y se divide para apoyar a su favorito. La espera terminó, pues hay numerosas funciones en IMAX, 4D y salas tradicionales del complejo Cinépolis.

Dirigida por Adam Wingard, la película presenta a los emblemáticos monstruos de la cultura pop y sin duda las bestias de mayor tamaño que han librado impresionantes peleas en el cine y la televisión.

Quien seguirá de cerca el enfrentamiento es un reparto conformado por Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Julian Dennison, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, así como los mexicanos Eiza González y Demián Bichir.

Por desgracia, Adam Wingard ha dejado claro que habrá un ganador absoluto, así que si eres ‘Team Godzilla’ o ‘Team Kong’ no puedes dejar de ver la batalla definitiva.

Monstruos de la pantalla

• ‘Godzilla vs. Kong’ es una secuela de ‘Godzilla: King of the Monsters’ (2019) y ‘Kong: Skull Island’ (2017)

• Será la cuarta película de la franquicia MonsterVerse de Legendary Entertainment.

• La película es la número 36 de la franquicia Godzilla y la 12 de la franquicia King Kong.

• Es la cuarta película de Godzilla que será producida completamente por un estudio de Hollywood.

• La cinta que se estrena hoy no es una versión de ‘Godzilla vs Kong’ de 1962 dirigida por Ishiro Honda (donde ambos personajes aparecen por primera vez a color).

• El estreno se retrasó en varias ocasiones. Se tenía planeado lanzarla en 2020, pero no fue posible debido a la pandemia de Covid 19.

• En Estados Unidos se estrenará simultáneamente en cines y en HBO Max el próximo 31 de marzo.

SINOPSIS

En 'Godzilla vs. Kong' los protectores del simio gigante intentan encontrar el verdadero hogar de la criatura acompañados de Jia, una niña huérfana con la que ha formado un vínculo único y poderoso.

La misión que se verá interrumpida cuando Godzilla ataque el barco en el que viajan, instigado por fuerzas invisibles que podrían ocultarse en las profundidades de la Tierra.