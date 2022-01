Envía Celia Lora mensaje feminista con portada de Playboy

Ciudad de México.- Manos de mujeres son lo único que cubren el cuerpo de Celia Lora en las dos portadas del número de febrero de la revista Playboy, pero lejos de ser por morbo gratuito, la hija del líder del Tri destaca que buscó representar un mensaje de apoyo.

"La entrevista que trae se trata del empoderamiento de la mujer, esas manos me hacen más fuerte en una portada con tanta señorita y eso está padre, me gusta más que sea de apoyarnos entre nosotras. La idea fue mía, todas estaban muy contentas, no había competencia entre mujeres, entonces fluyó.

"Nunca me he considerado una mujer normal porque la mayoría ve esto y dicen 'pinche puta', mientras yo siempre he pensado que qué padre. Es una sociedad súper machista, pero hemos avanzado bastante", afirmó la hija de Álex y Chela Lora al presentar la revista.

Salir en esas páginas, dijo, es un sueño cumplido, pues antes la compraba para admirarse de la belleza de otras.

Con estas fotos, Lora de 38 años es la primera mexicana en estar en la portada de Playboy Latinoamérica, enfocada en países de Centro y Sudamérica, mientras que logra su tercera cubierta en la edición de México.

Además es el primer número impreso en algo más de un año, desde que se volvió digital.

Lora se dijo satisfecha incluso con las diferencias de su cuerpo respecto a su primera cubierta en octubre de 2011, pero el cambio desde entonces que más la alegra es respecto a la respuesta de su mamá al saber que se desnudaría.

"Mi papá siempre me ha apoyado, a mi mamá es a quien le costó trabajo la primera, pero ahora me dice que todo salga padrísimo, qué bueno y felicidades. Es la que cambió el chip", dijo.