Entre risas y llantos

‘Mi tío’ es la nueva serie de Prime Video protagonizada por José Eduardo Derbez que actualmente se ubica entre las más vistas en México. El relato de humor negro presenta como personaje principal a Andy, un músico fracasado al borde del suicidio que comienza a relacionarse con su sobrino Tadeo.

Basada en la serie ‘Uncle’ de la BBC, la versión mexicana, dirigida por Javier Colinas, cuenta con las actuaciones de Ariadne Díaz, Santiago Beltrán, Eduardo Yáñez y Cecilia Toussaint, entre otros intérpretes que dan vida a los personajes que toman parte de la divertida historia.

PUBLICIDAD

Jorge Aranda, actor de 37 años y quien encarna a Bruno, platicó con El Diario acerca de su papel y dio detalles de la anécdota que se desarrolla a lo largo de ocho episodios en la primera temporada.

“La serie es sobre la relación que se genera entre Andy y Tadeo, tío y sobrino, a partir de temas complicados como el suicidio y la depresión; a partir de eso se empieza a generar un vínculo estrecho entre los dos”, compartió el actor oriundo de la Ciudad de México.

Agregó que su personaje entra en la historia al tener un encuentro con el protagonista cuando ambos van a un partido de futbol. En ese momento empiezan a crear una amistad y a implicarse en situaciones disparatadas y muy cómicas.

“Mi personaje normalmente no se metería en esos rollos, pero como a Andy le vale todo lo que pasa a su alrededor, arrastra a Bruno, quien no tiene ninguna resistencia ante esas situaciones”.

Detalló que su personaje es un papá que tiene el segundo mejor trabajo el mundo: “es un amo de casa, un papá que está entregado al 100 por ciento a su hija adoptiva, y como todo gira alrededor de ella, es su adoración”.

“Bruno es una persona tranquila, sonriente, feliz y justo un poco ingenuo porque no ha tenido la vida que tiene Andy, el nivel de sufrimiento, depresión, desamor. Son vidas totalmente opuestas, entonces por eso se presta que se dé esa clase de aventuras entre ellos”.

Aranda dio a entender que para el capítulo cuatro o cinco podría crearse una relación entre Bruno y la hermana de Andy, personaje interpretado por Ariadne Díaz.

Para integrarse al reparto, comentó que hizo audición en agosto pasado, justamente con la escena donde Andy y Bruno se conocen.

“Sabía que era una historia basada en una original de la BBC, pero no quise ver esa referencia para no crear un personaje a partir de eso. Después me cité con el director, Javi Salinas. Tuvimos un par de sesiones presenciales, en ese momento todavía estaba la cosa muy virtual, pero fuimos afortunados de tener sesiones presenciales con el resto del elenco. Después empezamos a filmar. Contar con compañeros súper generosos, profesionales y buenos en lo que hacen, creo que ayudó mucho a que esa comedia fluyera, nos divertimos mucho en el rodaje”.

Sobre sus proyectos futuros, Jorge Aranda dijo que próximamente se le verá en la serie ‘El repatriado’, de Disney Plus, interpretando a un villano que se llama El Diablo; asimismo, en junio se integra a la segunda temporada de ‘Guerra de Vecinos’.