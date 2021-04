Entre las más bellas del mundo

Todo valió la pena. Las extenuantes jornadas de preparación, los vuelos trasatlánticos y sus trasbordes, el cansancio y el choque cultural finalmente fueron elementos que le dan mayor crédito a la corona por el segundo lugar que obtuvo la juarense Cinthya Ivonne Cano Pulido, en el certamen de modelaje internacional Future Fashion Faces World.

Con sede en Antalya, Turquía, el concurso se llevó a cabo del 10 al 18 de abril, en varias etapas. Los últimos dos días, la guapa fronteriza de 24 años conquistó al público y a los jueces, quienes le otorgaron el reconocimiento como Belleza Latina y el definitivo segundo puesto.

“Para ser mi primera vez a nivel internacional me fue muy bien con un segundo lugar. Al jurado le gustó mucho mi imagen y al público ni se diga. Fue una experiencia muy bonita, única, conocer otros países y hacer amistades fue lo mejor”, expresa Cinthya Ivonne, recién llegada a esta ciudad.

Durante la competencia que fue a puerta cerrada, con las medidas requeridas por los protocolos contra el Covid-19, la juarense hizo relación con contrincantes de Rusia, Ucrania, República Checa, Sri Lanka, entre otras naciones, sin importar la barrera del idioma.

“Es una emoción única, bonita, haber participado. Yo no sé inglés, pero créeme que el mundo no se me cerraba, a pesar de muchas trabas que pudieron desanimarme, agarraba más fuerzas, soy aferrada y tenaz, y para ser mi primera vez y ganar segundo lugar como modelo, está súper”, agrega feliz.

Cinthya Ivonne combina su pasión por el modelaje con la carrera profesional que desempeña en la empresa Siemens, donde labora en el departamento de Aduanas. La chica se tituló el año pasado como ingeniero en Logística Internacional por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

La experiencia que le antecede a su participación en Future Fashion Faces World fue la designación como Miss Nuevo Casas Grandes en 2019, título con el que quedó entre las finalistas del certamen Miss Chihuahua de ese mismo año.

Ahora que regresó de Turquía, y acordando proyectos futuros con Carlos Zamora, director de la agencia a la que pertenece (SGC Models International), Cinthya continuará preparándose para seguir concursando al mismo nivel.

“Vamos a considerar otros proyectos, me voy a seguir preparando para ver cuáles son las mejores oportunidades a nivel internacional. Voy a trabajar en mí, todo se logra a base de constancia”, expresa.

De la anécdota que acaba de vivir, dice sentirse muy afortunada de haber tenido la oportunidad de conocer otros países y a personas cálidas con las que hizo amistad. No obstante, asegura, no hay nada como volver a México y estar con la familia.

Cinthya Ivonne Cano Pulido

Edad: 24 años

Peso: 53 kilos

Estatura: 1.68 metros

Medidas: 89, 73, 92