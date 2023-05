Entre dos vidas

Ciudad de México- En el juego de la vida perfecto, el futbolista Nico Zamora (Erick Elías) tiene éxito, dinero, reconocimiento y a la mujer de sus sueños, Sara (Zuria Vega), pero como nada es para siempre, sufre una lesión que lo manda a la banca, lo frustra y termina por marchitar su relación sentimental.

Así, ‘Quiero tu vida’ describe, en tono de comedia romántica, las aventuras de un futbolista atractivo que, sin explicación alguna y en un total fracaso, se descubre en un universo alterno donde tiene otra mujer, la socialité Sofi del Mar (Bárbara de Regil), y sigue siendo un deportista popular con un gran pero en su vida.

"Se la pasa pensando en la vida que podría tener si siguiera siendo el futbolista de ocho años atrás, cuando pasó lo de la lesión. Y anhela una vida que no tiene. De pronto llega a esta otra vida donde tiene lo que supone que quiere, pero le falta ese cariño, ese amor, esa idea de pertenecer", dice Elías en entrevista.

Dirigida por Jorge Colón y producida por Salma Hayek Pinault, ‘Quiero tu vida’, que estrenó ayer en ViX+, muestra algunos planteamientos relacionados con el deseo de disfrutar lo que otros presumen, sin apreciar lo propio.

"No siempre pasa, pero sí, son momentos de vida, a veces estás en tu casa, deprimido, te sientes horrible, y ves Instagram y dices 'yo quisiera estar en esa vacación, tener ese pelo'. Y dices, pues no. Hay que pensar que no todo es real, y hay algo detrás", destaca Vega.

"¡Ay! A mí si me pasa con los 'unboxings', de pronto abren y abren cajas, y muestran cada cosa que yo digo 'sí, quiero tenerlo'. Pero luego pienso 'no, esta es tu realidad'. y ya, se me va'", añade De Regil.

De las dos vidas que lleva Nico en la película, en la primera disfruta de su relación con una mujer que se decepciona de él por su desinterés para progresar y por darle el peor ejemplo a su retoño. En un momento de crisis, en su papel de vendedor de Mercedes Benz, el ex deportista explota y destroza un automóvil.

"Fue totalmente terapéutico. desde que la leí era de las escenas a las que más ganas le tenía, porque era un Mercedes de verdad, no es lo mismo darle a un Mercedes que a un vasito.

"Y hubo varias tomas, le daba y la daba, y ya con más confianza le dí más fuerte. Yo creo que sí fueron unas cuatro tomas... rompí como dos cristales, dos parabrisas. tenía los puntos donde podía darle y donde no, porque el seguro iba a cubrir el coche. y si me pasaba, pues no", acota el actor y ex cantante.

Y como en la vida de Nico todo es un caos, porque es el único que puede ver sus dos universos paralelos, sin que los otros personajes estén al tanto de ello, se desespera.

Entra en pánico cuando se da cuenta que su "primera esposa", Sara, se casará con Jacobo (Moisés Arizmendi) y trata de disuadirla, pero no lo logra. Y más, cuando su "segunda pareja", Sofi, le juega chueco y el mundo se le desploma.

Y son Abel (Jesús Zavala) y Ángela (Natalia Téllez) la antítesis de los personajes de Nico y Sofi, respectivamente, y quienes, de forma involuntaria, le dan un equilibrio al protagonista y lo hacen ver todo lo que ha hecho mal. y el futbolista querrá rescatar su primera relación, aunque puede que sea muy tarde.

