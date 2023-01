Entrarán Snoop Dogg y Gloria Estefan al Salón de la Fama

Ciudad de México.— Snoop Dogg, Sade Adu, Gloria Estefan, entre otros, fueron elegidos para unirse al Salón de la Fama de los Compositores el 15 de junio.

Gloria Estefan compartió a través de su cuenta de Instagram que está muy emocionada por este logro.

"Gracias a mis increíbles fans que, por escuchar mi música, han hecho posible que yo pueda recibir este gran honor", escribió.

La cantante es reconocida por temas como "Rhythm Is Gonna Get You" y "Let's Get Loud".

Snoop Dogg compartirá el Salón de la Fama con los raperos Missy Elliott y Jay-Z, en repetidas ocasiones el intérprete de "Young, Wild & Free" ha comentado que sería un honor para él pertenecer a este grupo de artistas.

Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama, aseguró que escogieron a estos compositores porque sus canciones han transformado la vida de miles de personas en todo el mundo.

"El grupo elegido representa no sólo canciones emblemáticas, sino también diversidad y unidad en todos los géneros musicales, orígenes étnicos y sexos, compositores que han enriquecido nuestras vidas, en su momento, literalmente transformaron la música y las vidas de miles de millones de escuchas en todo el mundo", comentó.

Algunos de los nominados de 2023 que tendrán que esperar a otra oportunidad para ser incorporados son The Doobie Brothers, R.E.M., Heart, Blondie, Bryan Adams, Patti Smith y Steve Winwood.