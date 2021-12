Entran películas de 'Selena' y 'Star Wars' al Registro Nacional de Cine de EU

Los Ángeles.- Entre las películas que se incorporarán este año en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos hay títulos épicos de “Star Wars” y “El Señor de los Anillos”, proyectos protagonizados por Jennifer López y la fallecida Cicely Tyson y cintas que abordan la violencia racista.

La Biblioteca del Congreso anunció el martes que películas como “Star Wars Episode VI: Return of the Jedi” (“La guerra de las galaxias Episodio VI: El retorno del Jedi”), “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring” (“El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo”) y “A Nightmare on Elm Street” (“Pesadilla en la calle del infierno”) se encuentran entre las 25 películas seleccionadas para su preservación. También están “Selena”, una cinta biográfica de 1997 protagonizada por López, y la película de Tyson “Sounder” de 1972.

La biblioteca nacional dijo que las selecciones de este año datan de hace casi 120 años. El título más antiguo es “Ringling Brothers Parade Film” de 1902.

“Las películas ayudan a reflejar nuestra creatividad e historia cultural, y nos muestran nuevas formas de vernos a nosotros mismos, aunque las películas no siempre han sido consideradas merecedoras de preservación”, dijo Carla Hayden, bibliotecaria del Congreso, en un comunicado. “El Registro Nacional de Cine preservará nuestra herencia cinemática, y estamos orgullosos de añadir 25 películas más este año”.

Hayden y la historiadora del cine Jacqueline Stewart tenían previsto comentar las nuevas incorporaciones en un programa especial de televisión en Turner Classic Movies el viernes por la noche.

La biblioteca ha seleccionado películas en función de su importancia cultural, histórica y artística desde la creación del registro en 1988. Con las elegidas este año, el registro tendrá un total de 825 títulos.

“Return of the Jedi” y “The Fellowship of the Ring” encontraron un apoyo público significativo en las candidaturas a través de internet.

“Es un gran honor que ‘The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring’ haya sido seleccionada este año por el Registro Nacional de Cine”, dijo el equipo de rodaje de Peter Jackson, que incluye a Fran Walsh y Philippa Boyens. “Estamos orgullosos de formar parte de un archivo que celebra y preserva el arte de la narrativa visual, para las generaciones por venir”.

La lista de este año incluye dos cintas animadas: “WALL-E” de Pixar, que ganó un Oscar en 2008, y la película de Disney “Flowers and Trees” ("Árboles y flores"), estrenada en 1932.

Varios títulos abordan la violencia racista, como “The Murder of Fred Hampton”, “Who Killed Vincent Chin?” y “Requiem-29”.

También fueron seleccionadas obras memorables como “Cooley High”, “Richard Pryor: Live in Concert”, “Chicana”, “The Long Goodbye” ("Un largo adiós"), “The Watermelon Woman”, “Stop Making Sense” y “Strangers on a Train” (traducida como "Pacto siniestro" o “Extraños en un tren”).

Completan la lista “The Wobblies”, “Pink Flamingos”, “Evergreen”, “What Ever Happened to Baby Jane” ("¿Qué pasó con Baby Jane?"), “Hellbound Train”, “The Flying Ace” y “Jubilo”.