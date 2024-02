Entra por la puerta grande

La chihuahuense Georgina ‘Gina’ Holguín, conductora deportiva de TUDN, lleva a cabo una cobertura especial desde Las Vegas, Nevada, con el propósito de mostrar lo más destacado de lo acontecido previa y durante el esperado encuentro del Super Bowl LVIII entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, el cual se llevará a cabo este domingo 11 de febrero.

La actriz también forma parte del equipo del programa “Expreso de la mañana”, y ha obtenido fama en la pantalla chica al dar vida a ‘Cris’ en la popular serie de comedia “Vecinos”.

Holguín, quien desde su infancia se mostró interesada por el mundo deportivo, ha compartido en sus redes cómo ha sido su experiencia en Las Vegas.

“Se está experimentando un ambiente excepcional, por el estadio que es espectacular y porque tanto los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers son dos equipos muy fuertes; espero que el show de medio tiempo Usher sea increíble”, dijo en entrevista para El Diario.

Crece la influencia de las mujeres en el deporte

“Se trata de un evento con mucha adrenalina y me encanta especialmente este año. Cuando fue el opening night me encantó. De hecho, hice un video que lo pueden ver en mis redes sociales, ya que ha sido el año en el que he visto más mujeres en esta cobertura. Me encanta que nos estemos abriendo las puertas en un ambiente donde comúnmente era liderado por hombres. Me encanta que las mujeres que nos gusta el deporte podamos formar parte de este tipo de eventos tan espectaculares, esa experiencia es la que más destacaría en este Super Bowl que hay más mujeres involucradas”, aseveró.

Con esencia auténtica

Gina ha logrado establecer una conexión única con la audencia, logrando ser una conductora y actriz consentida del público.

“Me encuentro sumamente agradecida por mi carrera, donde la gente ha estado conmigo a lo largo de los años y ha podido ver mi evolución como actriz y conductora en el medio deportivo. Lo más graficante es tener a toda esa gente que me ha brindado su apoyo desde mis inicios, que siempre estén atentos a mis coberturas y en las redes sociales. Esto me produce un gran orgullo que la gente siga conectando en todas mis facetas y me sigan apoyando en cada una de ellas”, comentó.

Gina estuvo relacionada con el deporte desde muy temprana edad al practicar basquetbol y hándbol, lo que le permitió participar en las Olimpiadas Nacionales, en siete ocasiones. Posteriormente, participó en Nuestra Belleza Chihuahua, certamen que le abrió las puertas a la televisión. Gina supo que para llegar a ser reconocida y ser parte del medio artístico tenía que trabajar bastante para lograrlo por lo que tuvo que emigrar a la Ciudad de México, donde ha logrado consolidarse en el mundo de la conducción y actuación, poniendo en alto el nombre del estado grande.

DE CERCA

Nombre: Georgina Holguín

Mejor conocida como: Gina

Nació él: 14 de noviembre 1985, en Chihuahua, Chihuahua

Ocupación: Actriz y conductora

¡Síguela!, en:instagram.com/georginahol/