Engalanarán el Super Bowl

Los Angeles — La estrella de la música country Reba McEntire engalanará el escenario del Super Bowl el próximo mes para entonar el himno nacional, mientras que Post Malone interpretará “America the Beautiful”.

Las presentaciones se llevarán a cabo el 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas antes del partido por el campeonato y el espectáculo de medio tiempo que correrá a cargo de Usher.

Andra Day también interpretará “Lift Every Voice and Sing” como parte de las actuaciones previas al juego que se transmitirán por CBS.

El actor Daniel Durant interpretará el himno nacional en lenguaje de señas estadounidense. Seguirá a su compañero de reparto en la película “CODA” (“CODA: Señales del crorazón”) y ganador del Oscar, Troy Kotsur, quien asumió el papel el año pasado.

La modelo y bailarina Anjel Piñero interpretará en lenguaje de señas “America the Beautiful”, mientras que “Lift Every Voice and Sing” será interpretado en señas por el actor y bailarín Shaheem Sánchez.

El ganador del Emmy, Adam Blackstone, producirá y hará los arreglos para el himno nacional y “Lift Every Voice and Sing”.

La compañía Roc Nation de Jay-Z y el productor galardonado con el Emmy Jesse Collins, serán los coproductores ejecutivos del espectáculo de medio tiempo.

McEntire, quien posee tres Grammy, se ha convertido en un ícono de la música country con más de 30 álbumes de estudio que incluyen una variedad de éxitos como “Fancy”, “Consider Me Gone” y “Does He Love You”. La artista altamente condecorada fue incorporada en el Salón de la Fama de la Música Country en 2011 y fue homenajeada por el Kennedy Center en 2018. Protagonizó el musical de Broadway “Annie Get Your Gun” y obtuvo una nominación al Globo de Oro por su papel protagónico en la serie de televisión “Reba”. El año pasado lanzó su álbum “Not That Fancy” y publicó un nuevo libro.

Post Malone, quien ha sido nominado a 10 Grammy, ha lanzado éxitos como “Congratulations” con Quavo, “rockstar” con 21 Savage y “Sunflower” con Swae Lee de la película animada de 2018 “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (“Spider-Man: Un nuevo universo”). El cantante, rapero y compositor presentó su quinto álbum de estudio “Austin” el año pasado.