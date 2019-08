Engalanan el Plaza

El Paso– Sam Elliot y su esposa Katherine Ross fueron los invitados de honor de la doceava edición del Plaza Classic Film Festival con la proyección de la cinta clásica de 1969 Butch Cassidy and the Sundance Kid, ayer.

Los histriones hollywoodenses se conocieron justo en el rodaje de esta cinta. Después, en 1978 volvieron a trabajar juntos en The Legacy, siendo esta la película que marcó el inicio de una relación entre los actores, quienes contrajeron matrimonio en 1984 y tuvieron a su primogénita Cleo Rose Elliot en septiembre del mismo año.

Antes de hacer su aparición ante el público la pareja ofreció una conferencia de prensa en la que compartió cómo había sido trabajar en la película The Legacy y hablaron acerca de su visita a la ciudad fronteriza.

“Trabajar juntos siempre ha sido algo que se nos da fácilmente (…) Yo había venido a El Paso cuando trabajé en una película llamada Wrong is Right, que fue dirigida por Richard Brooks, y grabé un papel pequeño en donde era periodista, recuerdo que hicimos una escena donde manejamos por El Paso en 1984, es la última vez que recuerdo haber estado aquí, compartió Katherine Ross.

Elliot, con su voz ronca e imponente, añadió que cuando era pequeño le tocó pasar muchos veranos en la ciudad y que tiene muy lindos recuerdos de reuniones familiares. Para él la ciudad de El Paso guarda mucha historia de su vida.

La película más reciente en la que destacó Elliot fue en A Star Is Born (2018), filme en el que fue nominado como Mejor Actor de Reparto y en que actuó junto a Bradley Cooper.

“Una anécdota muy extraña que viví con Cooper fue cuando él por primera vez me invitó a su casa antes de que empezáramos a rodar y me dijo: ‘ven, quiero mostrarte algo’, Cooper encendió su sistema de sonido y de pronto empecé a escuchar fragmentos de entrevistas de las que yo había dado anteriormente y él me dijo que las utilizaba para practicar mi voz y reconocerla como método de preparación para A Star is Born”, dijo Ellliot.

El Plaza Classic Film Festival, que inició actividades el pasado jueves y continuará hasta el 11 de agosto, proyectará filmes como Mary Poppins, La La Land, Steel Magnolias, Dumb and Dumber, entre otras, y también contará con invitados especiales y una serie de conciertos.

Los boletos se pueden conseguir en las taquillas del Teatro Plaza, ubicado en el 125 W. Mills Plaza.

Para obtener más información y ver el listado de las películas ingrese a plazaclassic.com