Enfrenta Weinstein nueva acusación en Nueva York

Ciudad de México— Harvey Weinstein enfrenta una nueva acusación en Nueva York por presunta agresión sexual, reportó The Hollywood Reporter.

La víctima del caso es la actriz Annabella Sciorra (Los Soprano), quien aseguró fue atacada por el productor de cine en su departamento de Gramercy Park en 1993, informó The New York Times .

Weinstein será procesado el lunes 26 de agosto según la oficina del fiscal de distrito de Manhattan; se espera que asista a la audiencia.

Aunque la acusación era demasiado antigua para ser procesada por la ley estatal, el fiscal de distrito utilizará el informe de Sciorra para promover la demanda previa de Weinstein sobre delitos sexuales, publicó The Times.

El martes, Weinstein presentó en una corte de Nueva York una petición para que el juicio al que se enfrenta, que comienza el 9 de septiembre, no se celebre en Manhattan porque considera que no será justo.

El empresario está acusado de violar a una mujer no identificada en una habitación de hotel en Manhattan en 2013 y de practicarle sexo oral de manera forzada a otra en 2006.

Weinstein se declaró inocente de todos los cargos.