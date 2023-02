Enfrenta una identidad siniestra

Inquietante y reflexiva, ‘Huesera’ es una película de horror psicológico que buscará impactar al público a partir de hoy, día en que se estrena en salas de todo el país.

Ópera prima de la realizadora mexicana Michelle Garza Cervera, la cinta en la que actúan Natalia Solían, Alfonso Dosal, Enoc Leaño y Mayra Batalla aborda los mitos de la maternidad y las recalcitrantes dinámicas tradicionales de la vida conyugal y la familia.

Luego de haber triunfado en Sitges - Festival de Cine Fantástico de Cataluña (Premio a Mejor Dirección Revelación y a Mejor Película Iberoamericana), y en el Tribeca Film Festival (Mejor Director de Nuevas Narrativas y Premio Norah Ephron), el largometraje finalmente será exhibido en complejos cinematográficos para disfrute de los amantes del género.

Tronará tu mente

Michelle Garza Cervera, aficionada al horror e involucrada en la industria fílmica mexicana desde hace tiempo –egresó del Centro de Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México-, gestó desde cero este proyecto, el cual coescribió junto a la guionista Abia Castillo.

“Empezamos a desarrollarla en 2017 y está formada por un equipo muy interesante y del cual me siento muy afortunada que se hayan ido sumando. Ahora muy emocionados de haber alcanzado la gran meta de estrenar con mil pantallas en nuestro país. Estamos cerrando un ciclo que duró mucho tiempo y ojalá que ‘Huesera’ desate conversaciones y hasta otras creaciones”, compartió Garza en entrevista para este medio.

De la trama, dijo que se centra en la vida de Valeria, “una joven mujer que está suscrita a una dinámica familiar y doméstica bastante tradicional y privilegiada, y que poco a poco, a través de su confrontación con una identidad siniestra llamada la Huesera, empieza a revisitar pasajes de su pasado y de su interior para conocerse a sí misma”.

En pantalla, la joven espera feliz la llegada de su primer hijo, pero al mismo tiempo experimenta una fuerte sensación de incertidumbre y empieza a sentirse asediada por una extraña presencia que la lleva a cuestionar sus motivaciones y deseos.

“Llevo muchos años inmiscuida en el cine de horror, que me apasiona mucho porque creo que es un género que te permite ser rebelde y valiente, y retar todo lo normalizado, todo lo que es difícil de cuestionar en el día a día”, indicó.

‘Huesera’, dijo, tenía que nacer dentro del horror porque es el género que mejor la ayuda a expresarse.

Así, este ente fue creado para representar el miedo, la incertidumbre, las inseguridades que amedrentan la mente, pues a decir de Garza, “el horror te permite construir entidades sobrenaturales, externas, a partir de algo que es profundamente interno del personaje”.

De hecho, parecerá extraño, el proyecto está inspirado en el amor hacia su madre y abuelas.

“Perdí a mi mamá en 2014 y la muerte te lleva a lugares de reflexión muy profundos y a descubrir mundos nuevos del ser que se fue. Sin duda me cuestioné cuánto no nos cuentan nuestras mamás por miedo a ser condenadas. Hay muchos aspectos llenos de juicio alrededor de la maternidad y creo que culpamos a las madres de casi todos los problemas de la humanidad, así que quiero que la película les quite un poco el peso de encima y darles la oportunidad de, por lo menos, ser vistas con delicadeza y amor”.