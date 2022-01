Enfrenta Spotify ‘cancelación’ musical

El valor del gigante de las reproducciones musicales Spotify cayó cerca de 2 mil 100 millones de dólares en un lapso de tres días esta semana. ¿La razón? el rockero Neil Young anunció que retiraría sus canciones de la plataforma para protestar en contra del podcast de Joe Rogan, que difunde información errónea sobre la vacunación y el Covid-19.

El miércoles pasado, Young publicó una carta dirigida a su manager y a su sello discográfico, Warner Music Group, en la que exigía que Spotify dejara de emitir su música porque Rogan difundía información falsa sobre el coronavirus.

Young agradeció a su sello discográfico por apoyarlo en su decisión y animó a otros músicos a retirar su contenido de Spotify. “Pueden tenerme a mí o a Rogan. No a ambos”.

Ayer, Joni Mitchell, leyenda del rock y ganadora de ocho premios Grammy, se sumó a la cruzada contra Spotify y Rogan y decidió abandonar la plataforma por las mismas razones. “Personas irresponsables están propagando mentiras que le están costando la vida a la gente”, afirmó Mitchell en un mensaje publicado en su web, “me solidarizo con Neil Young y con la comunidad científica y sanitaria global en este asunto”.

Sin embargo, Young y Mitchell no son los únicos que se han bajado del barco. El británico James Blunt, intérprete de grandes temas como ‘You’re beautiful’ o ‘Goodbye my lover’, entre otras, lazó otro dardo contra Spotify a través de su cuenta de Twitter, aunque de forma más irónica, ya que suele bromear sobre la poca calidad de sus obras y amenazó con sacar nueva música en la plataforma si ésta no retira de su catálogo el podcast de Joe Rogan.

Para los inversores de Spotify, la preocupación es que el éxodo de artistas se convierta en una bola de nieve en los próximos días y provoque un número importante de cancelaciones de clientes.

Los hashtags #CancelSpotify, #DeleteSpotify y #ByeSpotify fueron tendencia en las redes sociales tras el ultimátum de Young y la decisión de Spotify de retirar su música.

Contrato especial con Joe Rogan Joe Rogan, cuyo acuerdo de distribución exclusiva por varios años con Spotify para su podcast se estima en más de 100 millones de dólares, fue el podcast número 1 más escuchado en Spotify en 2021, según la compañía. Su coqueteo con las figuras de la alt right (derecha alternativa) y sus comentarios antivacunas y antimascotas han atraído previamente el fuego de los críticos, pero la controversia sobre Rogan ha estallado a un nuevo nivel con la protesta de Neil Young.