Enfrenta líder francesa denuncia por insulto a Karla Sofía

Ciudad de México.- Al menos seis organizaciones defensoras de las comunidades LGBTQ+ denunciaron a Marion Maréchal-Le Pen ante la Fiscalía de París por insulto transfóbico de la líder francesa de extrema derecha que criticó el premio a mejor actuación femenina que recibió Karla Sofía Gascón en el Festival de Cannes.

De acuerdo con informes del portal Deadline, la denuncia es una respuesta a un posteo que realizó Marion Maréchal a través de la plataforma X, donde escribió: "es un hombre quien recibe el premio a... interpretación femenina en Cannes. El progreso para la izquierda es la eliminación de las mujeres y las madres", refiriéndose al galardón de la española.

El comentario de la ultraderechista fue considerado por las organizaciones como un "insulto por la identidad de género", señalando en un comunicado que se le considera delito y podría castigarse hasta con un año de prisión y una multa de 45 mil euros (casi 49 mil dólares) según la legislación francesa.

En una entrevista que la líder francesa rindió a la estación de radio France Inter, aseguró que ha sido objetivo de amenazas por parte de las organizaciones.

"No voy a dejarme intimidar por amenazas legales de militantes-activistas LGBT... la verdad es que ser un hombre o una mujer es una realidad biológica, te guste o no. Los cromosomas XX y XY no se pueden deshacer", prosiguió.

El secretario general de la organización STOP homophobie, Terrence Khatchadourian, dijo a Deadline que los comentarios de Maréchal-Le Pen se tratan de un "comportamiento ilegal", debido que refuerzan el clima de violencia para las personas LGBTQ+ en Francia.

"Los discursos de Marion Maréchal-Le Pen también son escuchados por quienes actúan", afirmó.

"Desde 2016, la violencia contra las personas LGBTQ+ se ha disparado en más de un 129 por ciento, y en mayor parte afecta a las personas transgénero. Por lo tanto, estamos más decididos que nunca a protegerlas", finalizó.