Enfrenta la ‘soledad’

Cortesía Internet / El actor Jacob Tremblay, de 14 años, es quien interpreta a Justin Bieber en el video de ‘Lonely’

Justin Bieber tenía tan sólo 15 años cuando su carrera musical despegó. Aquel chico de cabello dorado, sudadera morada y chaqueta blanca consiguió fama y fortuna a muy temprana edad.

Para muchos, esto podría ser un sueño hecho realidad, pero no para él. Una década después de su salto al estrellato, el cantante canadiense, ahora de 26 años, ha utilizado su música para hablar acerca de las dificultades que vivió como una celebridad adolescente, enfrentándose a las expectativas de todo el mundo y a la soledad.

En su más reciente colaboración con su compatriota Shawn Mendes: ‘Monster’, lanzada el pasado 20 de noviembre, Justin turna versos con Shawn para hablar acerca de los miedos, inseguridades e interrogantes que ocasiona la fama.

“Me pones en un pedestal y me dices que soy el mejor”, canta Mendes al inicio del tema para luego unirse a Bieber en el coro con: “Pero ¿y si yo, y si me tropiezo?, ¿y si yo, y si me caigo?, ¿entonces soy yo el monstruo? Sólo házmelo saber”.

Durante el video de la canción, que a tres días de su estreno ya cuenta con 21 millones de visitas, Shawn Mendes camina por un parque en medio de una noche llena de neblina. De pronto se encuentra con una gran plataforma blanca donde él y Justin Bieber se cruzan.

“Tenía 15 años cuando el mundo me puso en un pedestal. Tenía grandes sueños de hacer conciertos y recuerdos”, interpreta también Bieber en ‘Monster’, canción que forma parte del próximo cuarto álbum de Mendes: ‘Wonder’, cuyo lanzamiento está previsto para el 4 de diciembre.

Pese a lo reveladora que es esta canción, no tiene punto de comparación con ‘Lonely’, un melancólico y sombrío sencillo que el cantante estrenó en octubre para ahondar en el lado oscuro del estrellato infantil.

“Todos conocen mi pasado ahora. Como si mi casa siempre hubiese sido de cristal. Y tal vez ese es el precio que pagas por el dinero y la fama a temprana edad”, entona Bieber en uno de los versos.

El actor Jacob Tremblay, de 14 años, reconocido por las películas ‘Extraordinario’ (2017) y ‘La habitación’ (2015), es quien protagoniza el video de esta pieza. En él, Tremblay aparece con la icónica sudadera morada y el flequillo de la era ‘My World’ de Justin Bieber.

Mientras de fondo se escucha: “¿Y si lo tuvieras todo, pero a nadie a quien llamar?”, Jacob Tremblay está en un camerino y el productor Benny llega para informarle que es hora del espectáculo. Entonces, Jacob camina hasta llegar al escenario para cantar la letra de la canción aparentemente sin público, ya que al final se revela que el verdadero Justin Bieber es el único que está sentado viendo.

Aunque anteriormente Justin ha enaltecido la fama con algunas canciones, con estos dos temas pinta un panorama mucho más realista e íntimo de lo que significa ser mundialmente famoso en la adolescencia.

“Para ser honesto, me resulta difícil escuchar la canción considerando lo difícil que fue superar algunos de estos capítulos”, escribió Bieber en Twitter cuando lanzó la canción. “Creo que es poderoso expresar vulnerabilidad y por eso creo que esta canción es tan poderosa”, confesó.

Sin recelos

Antes del estreno de lo que será su cuarto álbum, Shawn Mendes dejará que todo el mundo vea un retrato muy personal de él en el documental ‘Shawn Mendes: In Wonder’.

Esta producción, que justo estrena hoy en Netflix, se centra en gran parte en el rápido ascenso del cantante canadiense en los últimos años, pero también captura al músico lidiando con las dificultades de la vida como una celebridad y los rigores de las giras.

‘In Wonder’ sigue a Mendes durante su más reciente gira mundial y muestra además su relación con Camila Cabello, escenas sobre su infancia y sus humildes comienzos en Internet.

Documental ‘Shawn Mendes: In Wonder’ de Grant Singer

Estrena hoy por Netflix

Duración: 83 minutos

Sinopsis: Este documental sigue a Shawn Mendes a lo largo de una gira mundial, cuando se abre sin recelos acerca de su estrellato, sus relaciones y su futuro musical.