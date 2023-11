Enfrenta 'Diddy' Combs tercera acusación por agresión sexual

Ciudad de México.- El cantante Sean "Diddy" Combs continúa en el ojo del huracán, pues ahora enfrenta una tercera demanda por abuso sexual.

La demandante es una mujer anónima que alega haber sido violada por "Diddy" Combs y el compositor Aaron Hall, entre 1990 y 1991, según informó el sitio de noticias TMZ.

La denunciante explicó, según documentos obtenidos, haber conocido a Combs y Hall en un evento musical, en donde empezaron a coquetear con ella y una de sus amigas, para posteriormente retirarse al apartamento del compositor.

En la denuncia también se relató que el interprete de "Can't Nobody Hold Me Down" y Aaron Hall obligaron a ambas mujeres a tener relaciones sexuales dentro de la propiedad, por lo que quedaron extremadamente traumatizadas por el suceso.

De igual forma, acusó a Combs de haberla agredido, hasta el punto de estrangularla, poco después, cuando la visitó en su residencia; todo debido a que el rapero tenía miedo de que la chica dijera algo de lo que él y Hall le habían hecho a ella y a su amiga.

Sean Combs fue acusado la semana pasada de agresión sexual por la cantante Cassie, quien llegó a un acuerdo con él sin revelar ningún motivo publicamente.

Pocos días después, el cantante estadounidense fue acusado por segunda vez por una mujer que alegó haber sido drogada y violada intencionalmente por él en 1991.