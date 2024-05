Enfrenta Cabezut proceso por abuso sexual y desempleo

Ciudad de México.- A dos meses de haberse quedado sin trabajo, debido al fenómeno mediático en que se ha convertido su caso por acusación de presunto abuso a sus hijas, Patricio Cabezut se mantiene fuerte mentalmente y confía en su inocencia, aseveró su abogado.

"Patricio ha batallado con esta situación, hay una estigmatización en cualquier proceso penal. Dado que él tiene presencia en los medios de comunicación se agrava más que se le esté juzgando como un agresor sexual, cuando no se puede dar por cierta esa observación. Mentalmente está fuerte, convencido de su inocencia", precisó Óscar Mora, su defensor.

El conductor televisivo, quien apareció en el matutino Hoy, de Televisa, fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual, el cual seguirá en libertad.

De los 10 eventos acusatorios en su contra expuestos por la fiscalía, 8 fueron desechados y quedaron sólo 2, precisó el letrado.

"El proceso es para aclarar, esclarecer, si se trata de un abuso o es otra cuestión. Del lado de la defensa no consideramos ese criterio de abuso sexual, se está descontextualizando.

"Hay dos videos, de los que no podemos dar detalles; mientras el juez no vea el video, continuará el proceso, pero cuando los vea, se darán cuenta que no hay prueba suficiente para tal acusación", indicó.

Cabezut fue denunciado por su ex esposa, Áurea Zapata, en el 2021, por presunta violencia intrafamiliar, y hace dos meses, por presunto abuso sexual a las dos hijas de ambos.

"Si hubiera abuso sexual seríamos los primeros en reconocerlo. Estaríamos encantados de irnos a juicio oral. Pero eso no sucedió. Patricio Cabezut no estará en prisión", dijo el abogado, confiado en que no existen pruebas en contra de su cliente.

De 57 años de edad y conocido por su trabajo en infomerciales y eventos privados, Cabezut continúa pagando lo que corresponde por ley a sus hijas por la manutención fija, mensual, señalada por el juez.

"Desde marzo se quedó sin trabajo y ha seguido pagando. Jamás ha dejado esa obligación. Ya sea con sus hermanos, con sus amigos, ha obtenido para pagar y cumplir".

La defensa del conductor estima que será a finales de noviembre o principios de diciembre cuando concluya el proceso de presentación, análisis y desahogo de pruebas, y probablemente, hasta el verano del 2025 que se dé la resolución final.