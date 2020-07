Enfocado en la Tarahumara

El cineasta mexicano Federico Cecchetti trabaja desde el 2016 en su segunda película, el largometraje de ficción ‘Viaje al país de los tarahumaras’, por lo que vendrá a realizar una audición en busca de talento dentro de la comunidad rarámuri.

La cinta se realizará con apoyo del programa Residénce del Cinéfondation del Festival de Cannes en localidades como Creel, Nararachi, Guachochi, Papajichi, Norogachi y Choguita, y Cecchetti platica para El Diario sobre su interés por mostrar la vida de esta etnia.

Originario de la CDMX, el cineasta se inspiró en el texto que recoge la experiencia de Antonin Artaud, poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico y actor francés, quien se internó en las entrañas de la Tarahumara en 1936.

Artaud creía que en la Sierra iba a encontrar, lejos de las culturas occidentales, una relación más pura con la naturaleza y el conocimiento espiritual.

“Cuando el poeta regresó a Francia terminó encerrado en un hospital psiquiátrico donde vivió el resto de su vida y siguió escribiendo sobre la Sierra Tarahumara, entonces haremos esta película que cuenta este viaje”, dijo Cecchetti.

En este filme se recreará la Sierra Tarahumara en los años treinta: vestuario, objetos que utilizaban y cómo era su cultura en ese tiempo; la película se filmará a mediados de octubre y estrenará a principios del 2022.

Interesado en las etnias

Egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, Cecchetti realizó el filme ‘El sueño del Mara’akame’ sobre la cultura huichol.

“Tengo experiencia en trabajar con comunidades indígenas y me interesa mucho su cosmovisión, sus sueños, los curanderos; de ahí surge mi interés en seguir con las culturas tan maravillosas que tiene nuestro país”, comentó.

“Es la primera vez que estaré filmando en el Estado Grande, ya he estado yendo, pues este proyecto lo llevó trabajando desde el año 2016, así que ya he estado durante varios meses en la Sierra Tarahumara y me fascina, es un lugar que adoro, por eso quiero compartir un poco de lo que me ha regalado con esa película”, dijo.

“Todo esto que estamos haciendo es con mucha pasión y para compartir al mundo sobre la cultura rarámuri”, concluyó.

¿Quién es Federico Cecchetti?

-Dirigió ocho cortometrajes, entre ellos: ‘El maléfico Dr. Machete’ (2005), ‘Raíces’ (2007) y ‘Transhumantes’ (2009)

-Nominado al Ariel en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción

-Su primer largometraje, ‘El sueño de Mara’akame’, obtuvo el Ojo a Primer o Segundo Largometraje Mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Busca talento rarámuri

Casting: 17 de julio al 7 de agosto 2020

Chihuahua, Creel, Nararachi, Guachochi, Papajichi, Norogachi y Choguita.

Se invita a: mujeres, hombres, corredores, abuelitos, niños y niñas de la comunidad rarámuri que estén interesados en participar en esta película.

Para saber más en:

Facebook/Talento Rarámuri

Instagram/Talento Rarámuri

Vía correo electrónico: talentoraramuri@gmail.com

Teléfono: (552) 512-6645