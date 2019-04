‘Endereza’ al mundo

Con una sólida formación académica, profesional y, sobre todo, espiritual, el abogado chihuahuense Daniel Méndez Antillon encontró en la escritura una herramienta poderosa para ayudar a trascender a todo aquel que así lo desee.

Originario de Chihuahua, Chihuahua, y juarense de corazón, el jurista que radica desde hace cinco años en la Ciudad de México esta a un par de semanas de sumar su segundo libro: ‘El Viaje del Héroe’, a la línea de venta de la cadena de tiendas departamentales de Sanborns.

Este segundo ejemplar, al igual que el primero, trata temas de la espiritualidad que llevan de la mano al lector a encontrarse consigo mismo y a encontrar la fortaleza necesaria para la solución de problemas.

“Mi primer libro lo publiqué en Estados Unidos en el 2012 y en el 2014 en México. Trata sobre encontrar el equilibrio entre la parte humana y la parte espiritual, entre otras cosas, y se titula ‘El Poder del Equilibrio’”, explica Méndez Antillon, de 47 años, –vía telefónica– a El Diario de Juárez.

Daniel comenta que desde la adolescencia estuvo interesado en todos los temas relativos a la espiritualidad, en “todo aquello que permite al ser humano trascender y conocerse a sí mismo”, y que, antes de estudiar la licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey en Chihuahua, estuvo estudiando en el Seminario Arquidiocesano de Chihuahua para convertirse en sacerdote.

“Aunque no tengo muchos estudios formales como en el caso del derecho, siempre he estado investigando mucho en relación al tema de la espiritualidad y, derivado de eso, un día me llegó la crisis de los 40 años, tenía ganas de hacer algo nuevo y surgió la idea de hacer un libro”, dice.

‘El Viaje del Héroe’, en palabras de su autor, es un libro de sabiduría ancestral que ayuda a encontrar la fortaleza necesaria para resolver los problemas del día a día. Tras su publicación en noviembre de 2018, se presentó por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en diciembre del año pasado.

La segunda presentación de este ejemplar tendrá lugar aquí, en Ciudad Juárez, un sitio que Méndez Antillon considera como su hogar, pues vivió en esta frontera durante 15 años.

“Me gradué de la licenciatura en 1997 e inmediatamente me fui a Ciudad Juárez para trabajar. Después me fui en el 2000 a la Universidad de Oxford a estudiar una maestría en Derecho Internacional y regresé al año siguiente. Estuve trabajando y viviendo en Juárez hasta hace cinco años que me vine para la Ciudad de México”.

“Para mi Juárez es mi casa, realmente tengo más amigos y familia en Ciudad Juárez que en Chihuahua, a pesar de que ahí nací, estudié y todo. Para mi la ciudad es muy importante”, afirma.

Este libro, que fue un trabajo de 5 años, tendrá su presentación el 24 de mayo en Purific Spa. Luego, en el mismo recinto, los días 25 y 26 de mayo, Daniel ofrecerá un Taller de Sueños Lúcidos.

“Es un libro de sabiduría para la vida diaria que he recogido de distintas fuentes de civilizaciones ancestrales, algunas cuestiones del budismo, de las culturas mesoamericanas, celta, egipcia, china. Todo eso que recojo contiene básicamente el mismo mensaje. ‘El Viaje del Héroe’ realmente no lo inventé yo, es una historia que ha estado en todas las civilizaciones antiguas, la vida de Jesús, de Buda, de Krishna, de Quetzalcóatl (…) Es la típica historia de la persona común y corriente que algo le pasa en su vida, que recibe un llamado a la aventura y comienza a hacer proezas y milagros, pero de pronto todo se complica y cuando toca fondo tiene que encontrar dentro de sí mismo fuerzas para salir adelante y luego ya regresa a casa para compartir el elixir, la solución para que puedan solucionar sus problemas”,expone.





Sueño que transforma

En tanto, declara que a lo largo del taller ofrecerá técnicas para que las personas puedan aprender a utilizar el sueño como herramienta de transformación, “para tomar mejores decisiones, para sanar, para obtener información ‘oculta’ y para saber para que sirven los sueños”.

“Todo esto es una satisfacción bien padre porque siento que ya llegué al pináculo. Obviamente no todos los libros son para todos, pero ya el sólo hecho de estar en una cadena como Sanborns con el primer libro y ahora este segundo libro, es muy padre (…) Mi experiencia más grata ha sido con personas que no me conocen y se acercan a mi, me mandan un mensaje en redes sociales o me mandan un correo electrónico y me dicen que el libro les ayudó, que les ha servido, que les ha cambiado la forma de ver las cosas. Eso es lo realmente padre”, expresa.





¡Conócelo!

Ocupación: Abogado y escritor

Nombre completo: Daniel Fermín Méndez Antillon

Edad: 47 años

Lugar y fecha de nacimiento: Chihuahua, Chihuahua, el 26 de enero de 1972

Radica en: la Ciudad de México

Estudió… la Licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey (1997), la Maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Oxford, en Inglaterra (2001), y en el Seminario Arquidiocesano de Chihuahua









Daniel Méndez Antillon en Ciudad Juárez…

- El 24 de mayo en Purific Spa para la presentación de ‘El viaje del héroe’, en punto de las 8:00 p.m.

- El 25, de 4:00 a 9:00 p.m., y 26 de mayo de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en Purific Spa para impartir Taller ‘Sueños Lúcidos’

- Más información al teléfono: 694-1990 o en las páginas de Facebook @PurificNatureSpa y @mendezantillondaniel