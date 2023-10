Encuentro de talento y pasión por las letras

TOMA NOTA

Martes de Frutas y Lectura

Fecha: Martes 31 de octubre

Hora: 6:30 PM

Lugar: Instalaciones del Conalep 1

En un intento por fomentar la lectura en los fronterizos, Conalep 1 prepara el evento ‘Martes de Frutas y Lecturas’, el cual se llevará a cabo el 31 de octubre.

Se trata de un encuentro literario con escritores juarenses que compartirán con los asistentes un poco de su talento y pasión por las letras. La ponencia estará a cargo de la estudiante Vanessa Castañeda, el colectivo 656 Cómics y el escritor y periodista Miguel Ángel Chávez Díaz de León.

‘Martes de Frutas y Lecturas’ nace de los estudiantes del Conalep 1, quienes intentan acercar la literatura a los fronterizos para que esta penetre en lo más profundo de su ser y les provoque el deseo de leer o escribir, así lo afirmó el profesor Javier Mata, promotor y organizador del evento.

Originalmente fue planeado como una actividad grupal, sin embargo, al presentarle el proyecto a la Academia de Comunicación, se transformó en un evento público.

Su nombre es un juego de palabras, pues tomaron la clásica promoción de supermercado y la usaron a su favor. Para reforzar el título y endulzar el concepto, durante las lecturas se les brindará un poco de fruta a las personas. Será una exquisita degustación de alimentos y poesía.

Los ponentes presentarán tres tipos de literatura: poesía, cómic y novela.

Joven poeta

La poesía será traída por Vanessa Castañeda, quien a la edad de 13 años dio sus primeros pasos dentro la escritura y desde entonces no ha parado.

“Siempre me ha gustado la poesía, pero quizá cuando era adolescente ni siquiera lo sabía. Mi primer acercamiento fue cuando comencé a ver obras de teatro… ahí me hizo clic, fue cuando se me metió la espinita de la poesía”, relató Castañeda.

Las letras de esta joven son bastante libres y con ellas trata de externar sus sentimientos. “La poesía nace cuando llegas a un punto personal en el que ya lo tienes que sacar del pecho…cuando ya no encuentras cómo sacarlo, llega la escritura y comienzas a darle sentido a las palabras”, expresó.

Vanessa aseguró sentirse afortunada por compartir su trabajo literario y experiencia con los alumnos, docentes y la comunidad. “Considero que es importante, sobre todo en la etapa de la preparatoria, descubrir lo que te gusta y, muchas veces, gracias a la experiencia de jóvenes adultos, lo puedes hacer”, concluyó.

656 Cómics

Por otro lado, la exposición del cómic estará bajo el mando del 656 Cómics, colectivo fundado en 2003 por Francisco Arce Ramírez, Oliver Lee Arce Ramírez, Dominique Arce, Rubén Darío Rodríguez, Marcos Porras y Rexito Marañas. 656 Cómics surgió como una herramienta para combatir la violencia a través del arte.

Novela con Miguel Ángel Chávez

Para concluir, el género de novela será expuesto por Miguel Ángel Chávez Díaz de León, escritor juarense, consagrado y respetado por la comunidad literaria fronteriza. Este ponente leerá algunos fragmentos de su novela ‘Policía de Ciudad Juárez’.

El organizador del evento, el profesor Javier Mata, manifestó sentirse entusiasmado por contar con la participación de una autoridad literaria como Chávez Díaz de León, quien también participó en la formación de ‘Martes de Frutas y Lecturas’.

“Me emociona trabajar a su lado. Él quiere que las nuevas generaciones comiencen a escribir, a relatar. Le tengo mucha gratitud por todo el apoyo que le está brindando al proyecto”, dijo.

Mata explicó que la ponencia también tiene como propósito generar un interés por la literatura a quienes no les gusta o no han tenido un acercamiento directo con ella. “Están invitados a descubrir el mundo de la escritura y la literatura, a expresar sus emociones por medio de las letras. Los esperamos”, fueron sus palabras.

Conalep 1 comprende que, para saber, hay que aprender, y una de las mejores maneras de lograrlo es leyendo. Extiende la invitación a los juarenses para acudir a ‘Martes de Frutas y Lecturas’, en donde encontrarán dulce alimento para su cuerpo, mente y alma.

Así lo dijo

“La importancia de este tipo de eventos culturales con adolescentes y jóvenes es para acercarlo a la lectura, los libros y despertar en ellos la creación.

“Martes de Frutas y Lecturas” era un proyecto cultural y académico dentro del Conalep San Lorenzo, que el maestro Javier Mata estuvo planeando varios meses, hasta que se hizo realidad.

“Yo como escritor, me sumo a este tipo de actividades, para difundir mi trabajo que realizo desde hace 37 años.

“Desde la publicación “En este rincón duerme la Duquesa”, poemario publicado en el centro del país en 1984, no he parado, Me han invitado a leer presentar mis libros por todo el país y ciudades como Nueva York y Bogotá, Y estoy encantado de participar porque Juárez y sus jovencitos necesitan este tipo de actividades y acercamientos con la literatura y la creación”.

Miguel Ángel Chávez Díaz de León