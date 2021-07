Encuentro de leyenda

La legendaria cantante, bailarina y actriz regresará al Plaza Classic Film Festival (PCFF) para presentarse con la película West Side Story (Amor sin Barreras) a las 7 de la tarde del viernes 6 de agosto, así como su nuevo documental Rita Moreno: Just A Girl Who Decided Go For It.

El documental lo presentará a las 2 der la trde del sábado 7 de agosto, ambos en el Teatro Plaza.

La puertorriqueña Mariem Pérez Riera, quien dirigió Just a Girl, se unirá a su paisana de 89 años para la película.

Esta será la segunda aparición de Rita Moreno en el Festival de Cine Clásico Plaza. Ella encabezó PCFF en 2013. Su historia con el Teatro Plaza y la Comunidad de El Paso se remonta a 35 años, cuando encabezó un concierto para recaudar fondos allí en 1986. y lo preservó para las generaciones venideras.

Moreno también actuó en el teatro en 2007, menos de un año después de que el palacio de cine atmosférico recientemente restaurado reabriera como un centro de artes escénicas.

La nativa de Puerto Rico una de las 12 artistas que han recibido el premio Emmy de la televisión, el premio Grammy de la música, las películas de los Oscar y el premio Tony de Broadway.

Debido a la pandemia de COVID-19, la capacidad de asientos será limitada en todas las ubicaciones del Festival Plaza Classic. Se implementarán otros protocolos de seguridad, incluido un proceso de desinfección de dos horas después de cada proyección de película. Se recomienda encarecidamente el uso de máscaras y el distanciamiento social. Ambos teatros tienen nuevos sistemas de filtración de aire de ionización bipolar GPS Needlepoint.

Tome nota

Rita Moreno presenta Amor sin Barreras y su documental Just A Girl Who Decided Go For It’

Boletos $10

Taquilla del Plaza Theatre, Ticketmaster.com y Plazaclassic.com.

www.plazaclassic.com