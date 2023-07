Los Angeles- Mark Ronson presume sus Barbies.

El productor ejecutivo de la banda sonora de “Barbie”, y un erudito musical conocido por su trabajo con artistas como Amy Winehouse y Lady Gaga, todavía tiene algunas esparcidas por la habitación. Una muñeca hace un split sobre un sintetizador Moog. Otra se parece a la primatóloga Jane Goodall.

“Fui a Toys R Us y no pude encontrar a un solo Ken”, se ríe. Oportunamente, “ese es el tema de la película”. Mattel HQ terminó enviándole algunos; el Ken que permanece en el estudio de Ronson está, apropiadamente, sin camisa.

Encontrar el sonido de “Barbie”, a punto de convertirse en uno de los mayores éxitos de taquilla de 2023, requirió una cuidadosa consideración e investigación para una película con una paleta visual tan rica. Al final, produjo una banda sonora que incluye a Lizzo, Billie Eilish, Dua Lipa (quien también actúa en la película) y más.

Pero comenzó con un simple mensaje de texto.

El supervisor musical del proyecto, George Drakoulias, le lanzó a Ronson un rápido ”¿Barbie?”. Ronson leyó el guion y aceptó participar. También compuso la música original de “Barbie” con su colaborador Andrew Wyatt. Ronson no es ajeno a trabajar en música para películas, pero la producción ejecutiva de un álbum de banda sonora y la música de una película completa, y especialmente una de este tamaño, era un territorio nuevo. “Fue mucho aprendizaje en el trabajo”, dice.

La asignación de la banda sonora comenzó con dos pistas: una canción pop para un gran número de baile y una poderosa balada de los 80 para Ken (el género con más “tonterías autoconscientes y grandilocuentes”, como lo llama Ronson).

A Ronson se le ocurrió un estribillo y un ritmo: un desvío de su primer plan, demasiado obvio, de escribir “pop azucarado de los 80″ y, en cambio, aterrizó en una “cosa melódica y maravillosa... con algo de dureza”, perfecta para Dua Lipa. Todo esto se convirtió en “Dance the Night”, la canción de Lipa que aparece en el tráiler principal de la película.

La canción de Ken

La canción de Ken surgió de manera diferente. En su mayor parte, Ronson trabaja en instrumentales: cuando escribió “Shallow” con Lady Gaga y Bradley Cooper para “A Star Is Born” (“Nace una estrella”), por ejemplo, sólo contribuyó con letras para llenar los vacíos, en el verso “Crash through the surface, where they can’t hurt us” (Chocar en la superficie donde no nos pueden herir), como recuerda. Pero para la canción que se convertiría en “I’m Just Ken” de Ryan Gosling, Ronson no pudo evitar la letra: “I’m just Ken, anywhere else I’d be a 10” (sólo soy Ken, en cualquier otro lugar sería un 10).

Así que envió a la directora Greta Gerwig un demo con unos pocos versos, incluida una letra deliciosamente pomposa sobre la “fragilidad rubia”. Se la envió a Gosling, quien interpreta a Ken en la película, y supo de inmediato que necesitaba cantarla. Lo que podría haber sido la banda sonora de cualquier escena de la película se convirtió en su propio momento musical.

Al principio, Gerwig usó a los Bee Gees y las discotecas de los 70 como punto de referencia para Ronson.

“Recuerdas lo de Chicago (Disco Demolition), donde todos quemaron sus discos disco, ‘Saturday Night Fever’ (‘Fiebre de sábado por la noche’) había llegado a su punto máximo y los pobres Bee Gees decían: ‘¡Todo lo que queríamos hacer era hacer bailar a la gente! ¿Qué hicimos mal?’”, dice Ronson. “Esa es ‘Barbie’”.

En todo caso, esa idea es más temática que una guía sónica. El tablero de humor era amplio y también incluía a “Dolly Parton, Olivia Newton John, ‘Nine to Five’”, explica Ronson.

Abarca diversos géneros

Esto demuestra por qué la banda sonora de “Barbie” abarca diversos géneros pop, incluida la pista de reggaetón “Watati” cortesía de Karol G, K-pop chicle del grupo de chicas Fifty Fifty con Kaliii en “Barbie Dreams” y la balada de piano con falsete “What Was I Made For?” de Billie Eilish.

Para Atlantic Records, que lanzó la banda sonora, la colaboración y la diversidad fueron claves.

“Todos estos artistas fueron traídos al principio para ver proyecciones con Mark, Greta y los cineastas. Veían escenas para las que iban a escribir su música”, dice Brandon Davis, vicepresidente ejecutivo y codirector de pop A&R en el sello. “Cada uno de estos artistas escribió letras sobre las formas específicas en que Barbie era importante para ellos”.

Ronson se hace eco del sentimiento

“Karol G dijo: ‘Estoy aquí porque amo a Barbie. No me esperaba esta increíble película. Esto es increíble’”, dice. “Y HAIM tenía este conocimiento enciclopédico. El único VHS que se les permitía ver en los 90, cuando eran niñas, era este de Barbie. Se sabían cada canción”.

Otros tuvieron asignaciones: “Pink” de Lizzo, que termina con una voz en off de Helen Mirren, se inspiró en la Barbie principal, interpretada por Margot Robbie, que vive su día perfecto. Y debido a que la película es una comedia con complicaciones del mundo real, el humor influyó mucho en la composición de las canciones, está en “Hey Blondie” de Dominic Fike, así como en los múltiples sampleos de “Speed Drive” de Charli XCX.

”(Las bandas sonoras) son un área en la que desciframos el código y descubrimos cómo hacer que funcione de una manera en la que apoyamos a nuestros socios de forma creativa”, dice Kevin Weaver, presidente de Atlantic Records West Coast, citando el trabajo de Atlantic en otras bandas sonoras importantes como la serie de películas de “Fast & Furious” (“Rápido y furioso”), “The Fault in Our Stars” (“Bajo la misma estrella”) y “The Greatest Showman” (“El gran showman”), que produjo grandes éxitos como “See You Again” de Wiz Khalifa y Charlie Puth, “Boom Clap” de Charli XCX y “This Is Me”, respectivamente.

Pero a diferencia de esas películas, parte del proceso de adquisición de “Barbie” requirió un viaje a la fábrica de muñecas, donde los ejecutivos de Atlantic pudieron presenciar el proceso de fabricación de las Barbies desde el principio hasta el final.

Cuando se trabaja con propiedad intelectual legendaria, una banda sonora conlleva algunos riesgos. ¿Traer de vuelta el éxito dance de Aqua de 1997, “Barbie Girl”, o replantearlo? Nicki Minaj debía aparecer: sus fans se llaman Barbz.

“Recuerdo, sin ofender, que tenía una canción en la nueva versión de ‘Ghostbusters’ (‘Cazafantasmas’) y creo que seis de las 12 canciones eran reinterpretaciones de (el tema de ’Ghostbusters) de Ray Parker Jr.”, dice Ronson. “Todo encajaba en el sencillo que tenemos con Nicki Minaj e Ice Spice”, continuó, refiriéndose a la reelaboración de “Barbie Girl”.

“Nunca antes había sido productor ejecutivo de algo”, dice Ronson. “Me encanta esta película. Teníamos un socio increíble en Atlantic Records”.

“Y luego hacer la partitura, fue mucho aprender en el trabajo. Era un trabajo que nunca antes había hecho... Es divertido mostrarle a la gente diferentes escenas y hacer que sueñen en grande”.