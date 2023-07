Encantado de ser feo

Nueva York— En Oppenheimer, su nueva película, Robert Downey Jr. luce una cabellera llena de canas y una pronunciada calvicie.

Para el actor estadounidense, uno de los más famosos del planeta a raíz de sus 10 filmes en el universo Marvel, todo valía con tal de estar bajo las órdenes de Christopher Nolan (Interestelar, Dunkerque).

"Sabía que Chris estaba apuntando en esa dirección (de la transformación física), y yo siempre estoy dispuesto a los cambios.

"Sobre todo, sabía que no poner algo más de mí habría sido un error en este caso. Me dijo: 'Robert, tenemos que quitarte lo guapo'. Y yo pensé: 'Ah, ¿él cree que soy guapo?'. Podía haber hecho conmigo lo que quisiera", bromeó el intérprete, ayer en un encuentro con medios internacionales.

A estrenarse el 20 de julio en cines, Oppenheimer significa para Downey Jr. apenas el segundo largometraje después de haber fascinado al mundo en sus aventuras como el superhéroe Iron Man y propuestas más comerciales.

Se andaba con tientas, pero lo sedujo Nolan con su propuesta de una trama intimista narrada a medias a color y blanco y negro, con la inmersividad de las pantallas IMAX y nulo uso de efectos hechos por computadora.

"El cine es de los directores. Siempre lo ha sido y lo será. Una película es sólo tan buena como la visión de quien la está creando. No es que se me haya olvidado: trabajé con Oliver Stone (Asesinos por Naturaleza), con Richard Attenborough (Chaplin), David Fincher (Zodiaco) y grandes directores antes", soltó.

Se puso en los zapatos de Lewis Strauss, fundador de la Comisión de Energía Atómica en 1947, conservador y anticomunista, quien tras el uso de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki abogó por el desarrollo de pruebas de bombas de hidrógeno.

El histrión, de 58 años, habituado a tener el primer crédito en su filmografía, agradece no haber cargado con todo el peso dramático del largometraje, con foco en Robert Oppenheimer, el "Padre de la Bomba Atómica", encarnado por Cillian Murphy.

"Leí el guion y dije: 'Ok, Strauss es el tipo que Chris quiere que intérprete. Me parece bien'. Inmediatamente después, pensé: Gracias a Dios, Chris no quiso que yo fuera Oppenheimer, porque desde el mismo guion (al ver lo que requiere el personaje) te da un ataque de pánico, honestamente".

Si Nolan ha dicho que Oppenheimer fue uno de los hombres más importantes de la historia, porque cambió el devenir de la humanidad y colocó sobre ella una colosal espada de Damocles, Downey Jr. no piensa diferente.

"Para mí, meter un pie en esta película sabiendo qué tan crítico fue para nuestra especie el momento que se narra. lo hice con reverencia. Es como lo que sientes cuando vas a una iglesia, una mezquita o un templo. Tienes que ir con otra actitud", opinó.

El oriundo de Manhattan no se anda con medias tintas al criticar que en 1945 Estados Unidos haya puesto a Japón de rodillas con la bomba atómica.

"Está muy claro que hay una posición que tomar respecto a esas bombas lanzadas: no fueron necesarias", sentenció.

"Pero esta película no es un cuento con moraleja. (En la vida real, los estadounidenses) Hicimos lo que hicimos y tuvimos, tenemos, que vivir con las consecuencias. Creo que justo antes de que se tomen decisiones enormes que afecten pueblos y naciones se debe pensar cuidadosamente si hay que seguir adelante".

A su parecer, los avances científicos y tecnológicos y sus alcances, como la bomba atómica en los 40 o la Inteligencia Artificial en esta década, deben meditarse a profundidad.

"El otro día me enteré que la razón por la que el bikini se llama así es porque el diseñador francés que lo creó (en 1946) pensó en las explosiones de las bombas (nucleares de prueba) en el atolón de Bikini.

"Trivializamos las cosas que son oscuras y horribles. Es una forma extraña de procesar cosas que no podemos comprender".