Encabezan Will Smith, Lady Gaga y Ben Affleck lista de nominados a los SAG

Nueva York.- Will Smith, Lady Gaga y Ben Affleck obtuvieron este miércoles nominaciones individuales para la edición 28 de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, mientras que los actores de "Belfast" y "CODA" estuvieron entre los nominados al máximo galardón del gremio, el premio al mejor reparto.

Los nominados fueron anunciados este miércoles por los actores Vanessa Hudgens y Rosario Dawson en Instagram Live. Si bien las nominaciones se llevaron a cabo virtualmente debido al aumento en los casos de Covid-19, el anuncio transmitido aún representó una de las mañanas más significativas en una temporada de premios en gran parte apagada por la pandemia.

Junto a "Belfast" y "CODA" por el mejor reparto estaban los actores de "House of Gucci", "Don't Look Up" y "King Richard". Los actores de "West Side Story" de Steven Spielberg (que obtuvo un guiño de apoyo para Ariana DeBose) y "The Power of the Dog" de Jane Campion, quedaron notablemente excluidos. Sin embargo, la película de Campion obtuvo tres nominaciones individuales del SAG: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Kodi Smit-McPhee.

Los Globos de Oro, por lo general la fiesta inaugural en el tramo final que conduce a los Premios de la Academia, apenas si se escucharon. Fueron anunciados sin contemplaciones el pasado domingo en Twitter en una ceremonia privada debido al boicot de Hollywood a la asediada Asociación de Prensa Extranjera por cuestiones de diversidad y ética. El aumento de Ómicron también provocó que los Critics Choice Awards pospusieran su gala presencial del 9 de enero. Por segundo año, la temporada de los Oscar se volvió virtual y tuvo problemas para hacer mucho ruido.

Las nominaciones al SAG de este miércoles, al menos, confirmaron que la carrera de los Premios de la Academia de este año tiene mucho poder estelar.

Los nominados a mejor actor principal masculino son: Will Smith (“King Richard”), Cumberbatch, Denzel Washington (“The Tragedy of Macbeth”), Andrew Garfield (“Tick, Tick... Boom!“) y Javier Bardem (“ Siendo los Ricardos”).

En la categoría de mejor protagonista femenina están: Lady Gaga ("House of Gucci"), Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye"), Olivia Colman ("The Lost Daughter"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos") y Jennifer Hudson (“Respeto”).

Los Premios SAG, presentados por el gremio de actores SAG-AFTRA, se encuentran entre los referentes más confiables de los Oscar. Rara vez una película o actuación no nominada por los actores de la pantalla termina ganando en los Premios de la Academia. Los actores constituyen el mayor porcentaje de la academia de cine, por lo que sus elecciones tienen la mayor influencia.

Pero el año pasado, SAG y la academia divergieron más de lo habitual. Solo uno de sus ganadores en funciones, Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah"), repitió en los Oscar. (Los otros ganadores del SAG fueron Chadwick Boseman y Viola Davis en "Ma Rainey's Black Bottom" y Yuh-Jung Youn en "Minari"). El drama judicial de Aaron Sorkin, "The Trial of the Chicago 7", ganó el premio al mejor reparto en un SAG virtual. Mientras que "Nomadland", de Chloé Zhao, que incluyó a muchos actores no profesionales y no fue nominada al mejor reparto, triunfó en los Oscar.

La entrega anual 28 de los premios SAG se llevará a cabo el 27 de febrero y se transmitirá por TNT y TBS. Los Oscar están programados para el 27 de marzo.