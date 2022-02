Encabezan 'Dune' y 'The Power of the Dog' nominaciones a Premios Bafta

Londres.- Después de que el evento del año pasado se viera ensombrecido por la polémica en torno a Noel Clarke, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta) espera poder recuperar credibilidad con su edición de 2022, para la que ya se han anunciado las nominaciones, informó el medio británico The Guardian.

El éxito de taquilla de ciencia ficción "Dune" lidera el camino con 11 nominaciones, mientras que el western "The Power of the Dog", dirigido por Jane Campion, le sigue con ocho, y el drama autobiográfico de Kenneth Branagh, "Belfast", tiene seis.

En 2021, Clarke recibió la destacada contribución de Bafta al premio del cine británico, pero poco después, The Guardian reveló que 20 mujeres habían presentado denuncias de acoso e intimidación contra él, y el premio fue suspendido (Clarke niega la conducta sexual inapropiada). Posteriormente, Bafta anunció que no entregaría premios honorarios hasta después de que se haya realizado una revisión.

En una conferencia de prensa, el presidente de Bafta, Krishnendu Majumdar, dijo que la decisión de revisar el proceso de toma de decisiones detrás de su premio honorífico se tomó antes del escándalo de Clarke, mientras que la vicepresidenta de Bafta, Sara Putt, agregó: “Queríamos que el proceso fuera más riguroso. Es sobre personas que deberíamos conocer, en lugar de personas que conocemos”.

El escándalo de Clarke también eclipsó el progreso que Bafta pareció hacer sobre la diversidad de sus nominados a los premios, luego de una serie de cambios en las reglas en respuesta a años de quejas. En 2021, cuatro mujeres fueron nominadas a mejor director y la mayoría de los actores nominados no eran blancos. Este año, las cifras no son tan espectaculares, pero tres mujeres (Jane Campion, Julia Ducournau y Audrey Diwan) compiten como mejor directora, de seis nominados, mientras que siete de las 18 nominaciones por actuación son personas afrodescendientes, incluido Will Smith, a mejor actor por King Richard, y Tessa Thompson a mejor actriz por Passing. Putt dijo que Bafta estaba "muy entusiasmado" con la diversidad de sus nominados, mientras que Majumdar dijo: "Estamos encantados de poder destacar una amplitud tan fenomenal de historias y actuaciones".

Una omisión sorpresa de la alineación es la película biográfica de la princesa Diana Spencer, protagonizada por Kristen Stewart, que se esperaba que tuviera un buen desempeño después de su exitoso lanzamiento en el festival de cine de Venecia el año pasado. Sin embargo, no logró asegurar una sola nominación, incluida la de Stewart como mejor actriz, lo que pudo haber salvado al presidente de los Bafta, el príncipe William, de un encuentro incómodo. Olivia Colman, ganadora del Bafta a la mejor actriz en 2019 por The Favourite, fue descartada este año por su papel principal en la adaptación de Elena Ferrante, The Lost Daughter, por la que actualmente es considerada una de las favoritas al Oscar. También se omite por completo The Souvenir Part II, que, al igual que su predecesora The Souvenir, de la directora Joanna Hogg, no recibió nominaciones.