Enamorado de la música

Ciudad de México–Drake Bell siente una fuerte conexión con la música de varios géneros y aunque el pop es lo suyo, ahora explora el género urbano.

“Me declaro fan de la música. La música es mi pasión y como músico es difícil tocar sólo un tipo de música como el pop. Me gustan muchos artistas como Ed Sheeran o Ariana Grande; me gustan sus propuestas, pues ninguna de sus canciones suenan igual. Justo eso es lo que me gusta de ser un artista, que no estás obligado a hacer lo mismo siempre.

“Venir tanto a México, así como a otras partes de América Latina, se ha convertido en parte de mi vida y por lo mismo las influencias musicales me han inspirado y han provocado que yo quiera hacer otro tipo de música. Creo que eso es parte de una evolución natural”, expresó Drake Bell en entrevista con Excélsior.

Desde hace unas semanas, el video ‘Fuego Lento’, de Drake Bell, ha dado de qué hablar entre sus fans por dos razones: Drake Bell no aparece en el mismo y las modelos que actúan, entre ellas la influencer mexicana Caeli, se besan, se tocan y lamen objetos.

“El video es una especie de experimento que hicimos unos amigos y yo más que nada para divertirnos. Sin embargo, no es el video oficial de la canción. Ese video lo vamos a filmar próximamente en México y ahí sí voy a estar. La idea es que se haga en las calles de la ciudad, que se vea la gente, mis fans. Quisiera que los fans sean parte de él. Realmente deseo hacerlo aquí, quiero que el video refleje la cultura mexicana, eso me encantaría”, reveló Drake Bell.