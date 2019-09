Enaltecen la música mexicana

Hacer prevalecer la música mexicana y crear identidad y orgullo a través de sus canciones son los principales cometidos del cantante y compositor juarense Manuel Castillo, productor del disco y creador del colectivo musical México Soy.

Integrado por prestigiados intérpretes de la frontera, quienes con su voz dan alegría y color a este proyecto y a los sentimientos plasmados en él, el colectivo iniciativa de Manuel Castillo surge en mancuerna con el músico y compositor juarense Sergio Carmona.

“Amo a México. Desde niño mi papá nos ponía muy buena música ranchera y hacíamos carnes asadas y todas las canciones de México Soy son básicamente la historia de mi vida. Ya después las complementamos y acabamos componiéndolas Sergio Carmona y yo, pero la base principal de las canciones son un reflejo de mi vida”, platica Castillo.

Regresar a Parras, Coahuila, el pueblo en el que nacieron su abuela y sus padres, fue lo que inspiró en el compositor de 53 años el anhelo de grabar un disco dedicado a sus raíces, idea que se concretaría tras una visita a la expo compositores en Ciudad de México.

“Ese día tuve la oportunidad de estar ahí en el backstage con varios compositores como Armando Manzanero, Alex Lora, Alex Syntek y en especial con el señor Chucho Rincón, que es el máximo productor de la música ranchera. A él yo le canté México Soy y me dijo ‘¿por qué no grabas un disco, Manuel?’, y junto a su equipo de trabajo, y pues me ilusioné y así empezamos a producir el disco”, añade el cantautor.

La riqueza cultural, como las tradiciones y las artesanías, se ve reflejada en México Soy, el cual tuvo su lanzamiento en Sunland Park, Racetrack y Casino el pasado 24 de agosto durante el Festival Anual del Mariachi.

En el colectivo México Soy participan Joanna Bernal, Paola Marín, Gerardo Fierro, Walterio Magdaleno y Carlos Alberto Duarte.

El video de la canción ya está en Youtube y es una producción de Juan Arellano.

https://youtu.be/vNSueqDDJoE