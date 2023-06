Enaltece a la música mexicana

José Genaro Barraza, el reconocido juarense, compositor y director del Mariachi de la Ciudad fue galardonado como el ‘Mejor Director Musical del Año’, reconocimiento que otorga ‘Galardones a la Música Mexicana’.

Por motivo del octavo aniversario del programa ‘La Hora del mariachi con Magda Biurquiz’, fue que se organizó este proyecto nacional.

Fue en el Salón Grand Forum, ubicado en Ciudad de México, que se llevó a cabo el evento que reconoció a los músicos más destacados del género de mariachi.

En un entrevista para El Diario de Juárez, José Genaro contó la grata experiencia de ser parte del primer evento que premia a la música vernácula en diferentes categorías.

“Es un orgullo poder estar representando a mi tierra Ciudad Juárez dentro de este tipo de eventos de carácter cultural y compartir espacio con los mejores exponentes del mariachi”, dijo Barraza.

José Genero, quien es director en la Sociedad para la Salvaguarda del Mariachi y del Mariachi de la Ciudad, convivió con los grupos más representativos de México comoMariachi México de Pepe Villa, El Mariachi de Tecalitlán, Mariachi Vargas de Tecatitlán y Mariachi Sol de México de José Hernández.

“Me siento bien contento por la consideración porque no estaba seguro de si iba a ganar o no y cuando me dieron el galardón me tomo por sorpresa”.

Resaltó que fue el único en todo el Norte de México que fue enaltecido por un panel de expertos en la música del mariachi por su nivel de empeño y dedicación a este género.

Su labor no sólo es seguir motivando a los compañeros de su agrupación con estos reconocimientos, sino seguir, en línea recta, con el deber de escribir música, estar atento a los detalles y producir eventos culturales.

“Mi función como director musical es llevarlos por el buen camino para que puedan proyectar la música mexicana dentro de l os estándares establecidos”.

Mencionó que el galardón representa una gran responsabilidad y un reto desde el contexto en el que están, pues buscan constantemente sobresalir con ideas originales entre otros mariachis “seguiremos trayendo los mejores resultados para que Juárez permanezca en el mapa’.

Además, como parte de la convocatoria Red de Teatros en su edición 2023, José Genaro será parte del programa en proyectos de música con un concierto llamado ‘Sombras nada más’, un especial en el que se interpretarán los éxitos del cantante y actor mexicano Javier Solís.

El factor sorpresa de este show será la colaboración del artista e interprete Natanael Gómez por la calidad vocal y parecido al artista Solís.

Toma Nota

Próximo evento del Mariachi de la Ciudad ‘Sombras nada más’

24 de agosto

7 de la tarde

En el Centro Cultural Paso del Norte

Apto para todo el público

Costo de entrada: $199

La venta de los boletos serán anunciados a través de la pagina Mariachi de la Ciudad, con cualquiera de los miembros y al WhatsApp (656) 1290992