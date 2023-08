En tesitura con el éxito

La ópera entrelaza poemas dramaticos con canto e historias que situan la época del compositor o cantante para transmitir un sentimiento puro a su audiencia. Este es el caso de Eduardo Belmonte, un joven juarense de 32 años, quien ha forjado un camino artístico como tenor.

Aunque descubrió su voz a los 8 años la pasión por la música operística fue cuando cursaba la licenciatura en canto en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes.

“Yo quería ser cantante pero no tenía idea de la ópera, yo solo quería cantar. Después me encontré con el libro de Pavarotti (My Worls) y dije que quería ser tenor, aunque no sabía a lo que me iba a llevar”, comparte Eduardo Belmonte para El Diario.

Su alta proyección vocal lo llevó a participar el mes pasado en uno de los eventos más importantes del mundo operístico, ‘La Boheme’, realizado en Montreal, Canadá.

Se trata de una ópera en cuatro actos con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Guiseppe Giacosa y Luigi Illica.

“Para mi fue un autodecubrimiento de lo que puedo realizar porque sólo tuve cuatro días para prepararme, para mi es un parteaguas de decir que tengo lo suficiente para dar el salto de empezar el camino como cantante profesional”.

“Toca disfrutar de este triunfo…si no me la creyera después de esto, creo que para mi no hay nada que pueda hacer más”.

Para otros artistas que se dedican a este arte, ‘La Boheme’ significa un reto enorme, pues los mejores tenores del mundo han pisado ese escenario “yo fui el único latino dentro del programa”, añadió emocionado.

“Cuando cantas siempre tienes que ser fiel a las intenciones del compositor porque al final de cuentas los cantantes somos contadores de historias que tienes que comunicar con tu voz”.

Actualmente el tenor juarense vive en Ciudad de México debido a la facilidad que representa en conseguir contactos que le brinden nuevas oportunidades en competencias o conciertos y tener al alcance un aeropuerto con destino a cualquier parte.

Su talento le ha permitido pisar esenarios en New York, Puerto Rico, San Miguel de Allende, Guadalajara, Ciudad de México en el Auditorio Nacional y, por supuesto, su ciudad de origen: Ciudad Juárez.

Detrás de sus logros están maestros experimentados que siempre creyeron en su voz, dedicándole atención para que no sólo se superara en la música, sino emocionalmente.

“Mis maestros siempre me dicen que México ha dado los mejores tenores de todo el mundo ha podido conocer como Javier Camarena, quien es el mejor tenor mexicano que existe hoy”.

Eduardo está preparando un proyecto de música distinto al del mundo operístico con canciones de sus autoria “se parece a lo que hace Jessey Joy y Natalia Laforcade, pero también a Facundo Cabral o Pablo Milanés”. Menciona que es un trabajo que hará, aunque no tenga una carrera profesional como tenor de ópera.

Momentos de crecimiento

Durante este camino Eduardo tuvo tres momentos de catarsis para darse cuenta que nació para embelesar hasta los oídos más exigentes. En primera, cuando ingresó al seminario. Ahí recibió clases de música, pero decidió dejarlo porque entndió que su objetivo en la vida no era el llamado de Dios.

Otro fue el terremoto de 2017, momento que dejó la música para dedicarse a otros proyectos personales “fue un shock para mi de decir que tenía que hacer algo porque un día estás y al otro ya no”.

Despues llegó la pandemia y fue un rompimiento para él porque tuvo que tomar desiciones radicales en si seguir con la música o no, pero al final de cuentas ya tenía un camino marcado que era difícil de olvidar.

Con más de 7 años de experiencia, Eduardo llegó a la conclusión de que su camino fue de integración y resiliencia, mantener la paciencia en todo momento y la fuerza para no detenerse cuando una oportunidad no se da.

“Siento que debes de tener mucho amor po lo que quieres hacer para resistir los rechazos que te pueden hacer creer que no tienes lo necesario”, reflexionó.

Conoce más de Eduardo

- Trabajó en The Foundation For the Rivival of Classical Culture, Victoria Opera House, en el Centro Nacional de las Artes de México, The International Vocal Art Institute.

- Estudió zarzuela en la Sociedad Internacional de valores de Arte Mexicano y en la Escuela Superior de Música de Instituto Nacional de Bellas Artes.

- Además de dominar una impresionante voz, es barista y mixologo en el mundo del café, habilidad que aprendió en Ciudad Juárez con el maestro Joan Carrillo y Liz Beltrán.

- Es el único integrante que se dedica a la música.

Redes sociales: @Eduardo Belmonte