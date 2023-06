En su mejor momento

En las series de televisión interconectadas "Yellowstone" de Taylor Sheridan, Sam Elliott se enorgullece de ser el número uno. Su precuela "1883" fue el primer spinoff de "Yellowstone".

"Me alegro de haber estado allí al principio y no tres, cuatro o cinco programas después", dice Elliott, que interpreta a Shea Brennan, un guía encargado de ayudar a los personajes de Tim McGraw, Faith Hill e Isabel May a emigrar al oeste para asentarse. Este papel le valió un premio del Sindicato de Actores a principios de año.

"1883", que se estrenó en 2021 en exclusiva en el servicio de streaming Paramount+, narra el inicio de la saga "Yellowstone" sobre el John Dutton de Kevin Costner, patriarca de una poderosa familia de rancheros de Montana. Los 10 episodios de "1883" se emiten ahora los domingos en Paramount Network, dando así a más gente la oportunidad de verla.

Antes de unirse a "1883", Elliott había visto un poco de "Yellowstone" porque su hermana es una gran fan.

"Un día vi media hora con ella y me recordó a Dallas", dice.

He visto más desde que rodamos "1883", sobre todo por curiosidad", dijo. "Creo sinceramente que Taylor es brillante como guionista, pero otra cosa es mantener la calidad a largo plazo".

La serie de Costner "Yellowstone" terminará en noviembre, pero los demás spinoffs, incluida la segunda temporada de "1923" y una secuela que se estrenará en diciembre, continuarán.

Con calor extremo y temperaturas bajo cero

El rodaje de "1883" no fue fácil. El tiempo era extremo, con calor en Texas y temperaturas bajo cero en Montana.

"Fue todo un reto, pero le aportó autenticidad", explica Elliott. "¿Cómo eran las cosas para la gente que iba en esas caravanas hacia Oregón en aquellos tiempos?".

Luego estaba la nostalgia, que Elliott describe como "lo más duro de esta serie para mí personalmente. Fue mortal... Es duro para las relaciones. No se puede vivir una relación a distancia". (Elliott está casado con la actriz Katharine Ross.) "Y yo había pasado por algunos problemas de salud y operaciones justo antes de empezar. Me costó ponerme en marcha".

Elliott está muy familiarizado con interpretar a personajes duros y salados como los vaqueros. Protagonizó la película "Tombstone" y telefilmes como "The Quick and the Dead" y "The Shadow Riders".

Cree que las películas del Oeste tienen una capacidad de atracción que atrapa al público. "Siempre he pensado que hay tres luchas clásicas en las películas del Oeste. El hombre contra el hombre, el hombre contra la naturaleza y el hombre contra sí mismo. Hay mucha gente que puede sentir o entender eso".

A Elliott le gustaba especialmente trabajar con May y LaMonica Garrett. De May dice: "Isabelle es simplemente impresionante. ... Me quedé prendado de ella. Para empezar, es una chica encantadora y brillante. Estoy impaciente por ver adónde la llevará su carrera".

Garrett interpreta a Thomas, un hombre de la frontera que ayuda a Shea en el camino. Thomas y Shea forman un vínculo a lo largo de la serie. "Nunca hubo nada (en sus personajes) que hablara de raza. Sólo eran dos hermanos que se querían", dice Elliott. "LaMonica y yo congeniamos enseguida".

Cuando terminó el rodaje, Elliott conservó una insignia que su personaje llevaba en todas sus escenas.

"El utilero me la dio el último día", dijo. "Llevaba mis propias espuelas. Siempre llevo mis propias espuelas".

Hace poco, Elliott volvió a ver la serie en Paramount Network y dijo: "Sé que en este momento de mi vida no va a haber otra mejor que ésta. Siento que, en cierto modo, si lo dejo ahora, habré hecho lo que me propuse cuando tenía 9 años queriendo ser actor. Estoy mimado".