En recuerdo de su alteza

Videos, testimonios y fotografías dan cuenta de vida y obra del ensayista, dramaturgo, narrador y periodista chihuahuense, José Fuentes Mares, en un documental creado y producido por la Universidad Autónoma de Chihuahua, que se estrena en televisión con motivo del trigésimo quinto aniversario luctuoso del maestro.

“Este documental nace a partir del centenario del nacimiento del maestro y a petición de Luis Alberto Fierro Ramírez, rector de la UACh; lo hablamos con la familia de Fuentes Mares, que de manera generosa y entusiasta colaboraron con la realización de esta producción ”, dijo en entrevista el escritor y guionista, Ramón Gerónimo Olvera, Director de Extensión y Difusión Cultural de la UACh.

“Me gusta mucho su detrás de cámaras porque diversos académicos de talla nacional colaboraron dando su testimonio acerca del maestro. Además es un filme que tiene un trabajo gráfico que me encanta de un artista que se llama Francisco de León ‘Fuco’, quien le da un relieve muy especial”, comentó Olvera.

Dirigido por Edgar y Huber Macías, la pieza se exhibirá en la plataforma de streaming y entrará al Canal 22 de Estados Unidos”, explicó.

Una de las gratas experiencias que vivió Ramón Gerónimo Olvera, al realizar este proyecto fue convivir con la familia de don José Fuentes Mares.

“Fuimos a Májala, donde nos recibieron sus tres hijos, quienes nos permitieron quedarnos en la cabaña que era del maestro, ahí estaban sus cosas entre ellas su máquina de escribir, fue una grata experiencia”, narró.

“La capacidad de volver a ver obra y vida de José Fuentes Mares como un hombre rebelde, inquieto, brillante, contradictorio, muy humano y también me deja de dar un paso, de escribir literatura a escribir guion audiovisual que son dos lenguajes muy distintos varias veces tuve que modificar el guion, porque sonaba a libro y no a documental, eso me deja y la gratitud por supuesto de todas las personas que colaboraron de muy buena fe y de manera gratuita”, indicó.

El documental muestra otras facetas del historiador, tales como su desempeño como rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, cargo al que terminó por renunciar debido a las fuertes polémicas que enfrentó con académicos y políticos; su trabajo como periodista y la fundación del diario Novedades de Chihuahua, así como su incursión en la literatura con textos como ‘Las memorias de Blas Pavón’, ‘Las mil y una noches mexicanas’ o la dramaturgia ‘Su alteza serenísima’. Asimismo, se relata el papel que tuvo como promotor y difusor de la cultura y las artes, junto con su esposa Emma Peredo, ambos figuras clave para la creación del Museo de Arte Sacro en Chihuahua.

Para verlo

instagram.com/diexuach/

https://canal22.org.mx/

Sobre Fuentes Mares

-Autor de más de 40 libros

-Miembro de la Academia Mexicana de Historia

-Becario de la Fundación Rockefeller

-Filósofo, historiador y dramaturgo, periodista y diplomático, estuvo siempre en el centro de la polémica.

- Este documental muestra las diferentes facetas del escritor chihuahuense, destacado pirómano de la historia de México que disfrutó ver cómo se derretían los bronces patrios.

- Licenciado en derecho y doctor en filosofía por la UNAM, José Fuentes Mares nació y murió en Chihuahua (1918-1986)