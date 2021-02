En pleno fulgor

Cuando se dice que un nuevo astro surge deslumbrante en el firmamento, se evoca a un fenómeno de rasgos excepcionales, tal como la artista plástica, activista social y modelo juarense Astrid Terrazas.

A los 8 años emigró junto a sus padres de su natal Ciudad Juárez a la ciudad de Dallas en Texas. Hoy, a sus 24, vive en Nueva York, donde a punta de trabajo, empeño y actitud, ha labrado su porvenir.

Con su talento y sus ganas, Astrid ha logrado desenvolverse con éxito en una urbe tan ecléctica y rebosante de creadores como lo es la Gran Manzana.

“Cursé high school de arte en Dallas y me preparé muy bien; fui a la Universidad de Arte en Nueva York, me relacioné bien, así que no fue complicado entrar al mundo del arte y no he sufrido discriminación”, asevera Terrazas.

Su obra plástica llegará este verano a Italia y espera pronto poder exponer en alguna galería mexicana.

En la obra de la juarense hay una marcada influencia por sus raíces mexicanas con reminiscencias muy prehispánicas: milpas, trenzados, historias que dan cuenta de la unión familiar.

Asimismo, son recurrentes los temas que hacen referencia a su desempeño como activista social.

“Las trenzas representan la unión, tengo unas pinturas que representan el núcleo familiar, el símbolo del ombligo umbilical, nudos y trenzados a mi familia”, dijo Terrazas.

“Trato de crear con objetos historias reales y relacionadas a la familia que tengo en México, pinturas sobre los relatos de mi mamá que me ha contado sobre nuestra familia, que eran curanderas en Nuevo León; de los mitos que existen en México”.

Alterno a su quehacer como artista, la diseñadora y pintora realiza labor en pro de indigentes, por la justicia racial y social; pertenece al grupo de Unión de Inquilinos, de donde actualmente vive.

“Siempre he ido a protestas pero ahora soy parte de la Unión de inquilinos, y queremos que crezca el poder del vecindario, la gente que no tiene casa debe saber que tienen vecinos preocupados por ellos, damos ayuda de comida y a los que no tienen documentos queremos ayudarlos ya que no pudieron tener ayuda del gobierno”, comentó.

Astrid colaboró en el primer proyecto editorial de la diseñadora española Paloma Wool que son publicaciones coleccionables sobre la obra de diferentes artistas.

La publicación hace un recorrido por la obra de Astrid, representando sus experiencias, junto con una disección de sus pinturas con interpretaciones visuales del universo de la chihuahuense visto por Paloma Lana.

“Siempre me ha gustado la ropa de Paloma Wool y sus proyectos en fotografía y arte. Ella estuvo dos semanas en Nueva York, le regalé un collar de cerámica que hice y nos comenzamos a seguir en Instagram, luego me envió un correo donde me decía que querían hacer una colaboración, entonces hice dijes de cerámica y colaboramos con los vestidos, fue una experiencia increíble”, contó.

La creadora chihuahuenses también ha sido modelo de marcas de ropa, joyería y para proyectos fotográficos que incluyen a Presley Oldham, Sabrina Santiago y la colección Paloma Wool.

Recién posó para el proyecto de Batsheva, marca neoyorquina de la diseñadora Batsheva Hay, quien creó una colección de vestidos para estar por casa.

“Visitaron las casas de las modelos que participamos y nos tomaron fotos mientras cocinábamos nuestro plato preferido, y con estas fotos y las recetas y se mostrará cómo hemos tenido que pasar más tiempo cocinando durante la pandemia; se hará un libro, fue muy divertido, tuvimos que compartir nuestras recetas, así que se llevará un tiempo, y el dinero que se recaude con la venta de este libro lo va a donar para ayudar a las cocinas comunitarias de Nueva York”, contó.

DE CERCA

Nombre: Astrid Terrazas

Edad: 24 años

De Ciudad Juárez, Chihuahua