En marcha, HBO revela los secretos de Tony Hawk

Quizá Tony Hawk no pareció el presentador más obvio de los Premios de la Academia, pero tiene una nueva película en camino.

“Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off”, un documental sobre la vida de este patinetero profesional, se estrena el martes en HBO Max y en HBO.

Es dirigida por Sam Jones, quien hizo el documental sobre la banda de rock Wilco “I Am Trying to Break Your Heart” de 2002 y abarca la carrera entera de este pionero de la patineta, de 53 años, al tiempo que trata de revisar si su obsesión sigue tan fuerte como siempre.

“Tony está compitiendo contra Tony”, dice su colega Lance Mountain en la película. “Siempre ha competido contra Tony”.

Tom Brady es el GOAT de la NFL, Michael Jordan de la NBA, Usain Bolt del atletismo, Michael Phelps de la natación y del skate se llama Tony Hawk. El skater llevó la cultura de las patinetas a millones de gente en todo el mundo.

Apariciones en televisión con Jackass, series de videojuegos y más, pusieron a Tony Hawk como el skateboarder más influyente en la historia y hasta la fecha su nombre sigue siendo referente en un deporte extremo, que ya es considerado en los Juegos Olímpicos de Verano.

Desafortunadamente, la actualidad de Tony Hawk en cuanto a la salud, no es la mejor. Pues hace unas cuantas semanas sufrió la fractura del fémur, lesión que pone en riesgo su carrera como skater profesional y hasta se habla de un posible retiro.

El documental de Tony Hawk y nos muestra muchas imágenes del patinador de 53 años, además de entrevistas con sus compañeros y amigos a lo largo de su carrera, pero si eso no los atrapa, también se puede ver un Tony más personal con las relaciones de su familia y hasta con la fama.

‘Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off’ es una producción en conjunto con Mel Eslyn con Mark y Jay Duplass, de Duplass Brothers Productions, quienes han creado varias series como Room 104, Togetherness y HBO Animals.

Rodney Mullen, Mike McGill, Lance Mountain, Steve Caballero, Neil Blender, Andy MacDonald, Duane Peters, Sean Mortimer, Christian Hosoi y mucho más, son solo algunos de los participantes en el documental de Tony Hawk y comentando acerca del patinador y el skateboarding.

Este próximo 5 de abril, podrás disfrutar de ‘Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off’ y podrás sintonizarlo en las plataformas de HBO y HBO Max, para revivir las hazañas del patinador como el truco ‘900’ que lo inmortalizó en los X-Games de 1999 y es básicamente hacer dos giros y medio sobre sí mismo.

Toma nota

5 de abril de 2022

HBO y HBO Max