En los cuernos de la luna

Tres jóvenes juarenses celebran el reconocimiento por obtener el tercer lugar en el Festival CineSpace 2022, una colaboración entre la NASA y la Sociedad de Artes Cinematográficas de Houston (HCAS) que se realiza anualmente en noviembre.

Se trata de Adrián Reyes, Ana Paulina Dávila y Eliana Ezequiel que durante un mes

unieron sus habilidades artísticas con apoyo visual de archivos de dominio público de la NASA para realizar un cortometraje llamado ‘Colores del espacio’.

Con sólo una cámara profesional, una cartulina verde, pinturas al oleo, el programa para la edición DaVinci –conocido por su uso gratuito– crearon un video de tres minutos con 20 segundos, en el que con efectos especiales mostraron cómo el ser humano conoció el espacio.

Aunque ya habían participado en años anteriores en este festival no habían sido seleccionados en la fase de finalistas, es una convocatoria en la que participan más de 150 profesionales de todo el mundo.

“Nosotros siempre hemos intentado hacer cosas extrañas, experimentales y más originales, aunque haya ideas similares, tratamos de que en todos los videos se vean nuestras habilidades”, dijo Adrián Reyes, director y productor del cortometraje en una entrevista para El Diario.

El video incluye fotografías de mujeres pioneras en la aeronáutica, ingenieras afroamericanas, diagramas técnicos de las naves en los que se destaca la importancia del trabajo de la NASA, así como toda la preparación que se necesita para explorar el espacio exterior.

Todo esto va acompañado con una música instrumental de fondo y pinturas hechas a mano.

“Fuimos el equipo más pequeño que no siguió una historia en sí, que no utilizó actores ni diálogos y los únicos mexicanos”, aseguró el director del cortometraje.

Además de convivir con otras personas de diferentes partes del mundo, tuvieron la oportunidad de conocer al juez e invitado de honor, Richard Linklater, conocido por las películas ‘Slacker’, ‘Escuela de rock’, ‘Boyhood’ y ‘Dazed and Confused’.

“Cuando nos mencionaron como el tercer lugar no me la creía, al grado de que al momento de que nos nombraron no nos paramos al instante porque creíamos que habíamos escuchado mal”, mencionó Paulina Dávila.

Después de recibir el premio, Adrián y Paulina regresaron a Ciudad Juárez,

motivados a seguir participando en convocatorias nacionales e internacionales.

A finales de noviembre después de regresar del festival, fueron contactados por un organizador del evento nacional llamado ‘Noche de las estrellas’ organizado por la UNAM, para transmitir su cortometraje en una proyección de cine al aire libre.

El coordinador de la Licenciatura de Artes Visuales en la UACJ les hizo llegar una propuesta tentativa de proyectar ‘Colores del espacio’ en alguna actividad que se realice, ya sea para alumnos o al público en general, como un ejemplo de éxito y motivación.

Por el momento el reconocimiento de este proyecto lo aprovecharán para abrirse a nuevos campos de trabajo y continuar profesionalizándose dentro del mundo artístico.

Cuando supieron que su cortometraje había sido seleccionado como finalista junto con otros 12 videos comenzaron a realizar pequeñas exposiciones artísticas para ofrecer su arte y poder costear el viaje a Houston.

Sin saber que serían ganadores decidieron juntar el dinero suficiente para ir con el único objetivo de asistir a uno de los festivales más esperados del año.

Paulina Dávila tenía tres trabajos, Adrián y Eliana buscaron el apoyo de la comunidad para que comprara comida en un puesto improvisado llamado Space Burger para pagar el traslado.

Su principal motivación era la retribución económica que daba el festival a los primeros tres lugares.

Los últimos días, Adrián le dedicó 12 horas diarias en la edición del proyecto, pues era sobreponer y cuadrar pinturas en imágenes y videos de la NASA.

“Lo más difícil fue el tiempo porque Paulina se encontraba en Cuauhtémoc y muy pocas veces nos juntábamos los tres para ver detalles” dijo Adrián Reyes.

Otra dificultad que tuvieron antes de enviarlo fue la categoría en que encerrarían el cortometraje porque para ellos era algo peculiar que no se pudo encasillar en un solo género como educativo o cultural.

Conócelos

Adrián Reyes Pulido

27 años

Licenciado en Artes Visuales de la UACJ

Recientemente acaba de terminar la maestría en Diseño y Desarrollo de producto de la misma institución. Ha elaborado 20 obras en miniatura de la ciudad que lo ha llevado a ser galardonado con el Premio Municipal de la Juventud MAASS.

Ana Paulina Dávila Pérez

22 años

Estudiante de la institución de diseño digital University of Advanced Technologies (UNIAT) en la carrera de Animación 2D que se imparte en línea.

Actualmente es maestra de dos academias de arte llamadas Veroochio e Innovarte en las que enseña pintura, dibujo digital y escultura con sede en Cuauhtémoc, lugar donde reside.

Eliana Margarita Ezequiel Ramos

31 años

Licenciada en artes visuales con especialidad en puntura y video.

Ha sido facilitadora en artes en el proyecto EMMA y parte de la gira de exhibición fílmica de Chihuahua en 2018 con el cortometraje ‘Mexican Dream’.

*PARA VERLA

‘Colores del Espacio’

YouTube

NASA Johnson

https://youtu.be/YxFPrnQny8I