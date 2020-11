En la piel del Centauro

José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa es uno de los personajes más emblemáticos de la Revolución Mexicana y desde hace cinco años ha vuelto a cobrar vida por las calles de la capital del estado, en la persona del actor chihuahuense Azgard Ramírez Manzano, de 47 años, quien lo interpreta en los recorridos del proyecto turístico cultural ‘Chihuahua Bárbaro’.

Ramírez Manzano desarrolla un monólogo en el que narra vida, andanzas y victorias del General Villa, con datos, frases, nombres y teniendo como escenario diferentes lugares de la ciudad capital.

“Son cinco años representando al General Villa, aunque soy oriundo de Chihuahua, también he hecho trayectoria en México y una de las tantas veces que me fui a la CDMX, entable relación con Orlando Barraza, propietario de ‘Chihuahua Bárbaro’ y me invitó a participar”.

Cabalgata de emociones

Para el actor encarnar a Villa ha sido un sube y baja de emociones, ya que el General es un personaje controversial y la reacción del público con el monólogo es variable.

“Me expresan su sentir y entienden aún más al personaje, la emoción mostrada en cada una de las personas, para mí es una maravilla. Aparte que la historia fue mi segunda pasión después del teatro, entonces me siento muy orgulloso de representar a un hombre que hizo mucho por la educación por los más desprotegidos”, indicó.

A través de su rol, el histrión ha tendido la oportunidad de conocer a los descendientes de Villa, lo que le ha ayudado a enriquecer su trabajo y nutrirse en conocimientos sobre la psicología y personalidad del revolucionario.

“Aprender sobre su historia no sólo es cuestión de libros; sino de anécdotas para poder ver como podría haber sido su forma de comportarse, hablar, caminar, esto a partir de lo que la gente cuenta, los libros, todo va sumándose para poder representarlo”, aseveró.

Debido a la pandemia los recorridos de ‘Chihuahua Bárbaro’ están suspendidos, “Pero hoy la revolución la podemos hacer de manera distinta, siguiendo todas las medidas sanitarias para la protección de los chihuahuenses. Esta batalla la ganamos juntos”, afirmó Azgard.