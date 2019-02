En la piel de Pedro Infante

Ciudad de México— En 2019 y 2020, Netflix creará 50 productos originales en Mexico, entre los que estará un filme musical inspirado en Pedro Infante, informó Ted Sarandos, director ejecutivo de contenidos de la plataforma.

"Es muy divertida. Omar Chaparro, quien hizo ‘Nailed It’ con nosotros, la va a protagonizar. Estamos emocionados", dijo Sarandos escuetamente esta mañana.

En un hotel de Paseo de la Reforma, durante el primer Foro Netflix de México, el ejecutivo charló con el actor y director Diego Luna, protagonista de Narcos: México.

Las nuevas producciones tendrán comedia, drama, acción, para todos los gustos, tanto en películas como en series.

No se especificó cuáles serán todos los títulos, salvo contadas excepciones, como Monarca, una serie producida por Salma Hayek.

"Viene una serie documental llamada Río Bravo, algo así como una serie de cortometrajes sobre la vida en la frontera. Con Gael García".

Sarandos no hizo mención alguna sobre una posible segunda temporada de ‘Luis Miguel La Serie’, pero hizo referencia al fenómeno en que se convirtió.

"Es emocionante ver el impacto del éxito de ‘Luis Miguel La Serie ‘en la carrera de Luis Miguel. Su gira se ha ido a los cielos", dijo el ejecutivo.

Tras ‘Roma’, de Alfonso Cuarón, nominada a 10 premios Oscar, Netflix se alió con Guillermo del Toro para desarrollar un largometraje animado de Pinocho.

"Será una película animada muy grande . Pinocchio es exactamente el tipo de proyecto que me emociona, porque a pesar de todo lo que ha conseguido, Guillermo trabajará muy duro aquí. Tiene un muy específico punto se vista al respecto, una visión específica. Conocemos su visión por otros trabajos y queremos verla aquí.

"También estamos haciendo una serie de terror en la que trae su amor por la literatura de terror, escogiendo algunas de las mejores historias de todos los tiempos y convirtiendo todo en una serie antológica", expresó Sarandos.

Miembros de la industria, actores y prensa se reunieron en el evento.

Netflix tiene 139 millones de suscriptores en 90 países.