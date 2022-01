En la mira de los productores …y de Oscar

Son un inmejorable termómetro para determinar las posibles candidatas al Oscar a la Mejor Película.

El Gremio de Productores de América (The Producers Guild of America) ha anunciado sus listas de nominados a lo mejor en cine y televisión estrenado en 2021 y esta apuesta se considera una de las señales más fuertes de hacia dónde sopla el viento de los Oscar.

Los ganadores se darán a conocer el 19 de marzo, una semana antes de los Oscar, y muchas veces acostumbran a coincidir con el premio gordo, el de Mejor Película, de los galardones más célebres de la industria del cine.

Las elecciones del grupo suelen influir en lo que hacen los votantes de la academia en los Oscar.

Los premios PGA favorecen a los productos más taquilleros –en años anteriores, se han visto nominadas películas como ‘Skyfal’, ‘Star Trek’ de 2009 y ‘Wonder Woman’–, por lo que estas nominaciones son una mala noticia para ‘Spider-Man: No Way Home’ y ‘No Time to Die’, dos costosas películas de acción que intentan abrirse paso en la carrera por la Mejor Película.

La película más taquillera de la cartelera de los PGA de este año es ‘Dune’, que recaudó 398 millones de dólares incluso cuando se estrenó simultáneamente en HBO Max.

Dejando a un lado esas notables omisiones, entre los nominados al PGA se encuentran muchas de las películas más reconocidas de esta temporada, como ‘El poder del perro’, de Jane Campion, el drama de Kenneth Branagh ‘Belfast’, y ‘West Side Story’, de Steven Spielberg. Y después de una fuerte actuación en el Screen Actors Guild, películas como ‘King Richard’ y ‘Being the Ricardos’ volvieron a demostrar su poder.

Cuando el Oscar reconocen una película que los PGA despreciaron, casi siempre es algo más pequeño e íntimo como ‘Winter's Bone’, ‘Room’ o ‘Amour’. Eso deja un hueco para ‘La hija perdida’, ‘La tragedia de Macbeth’ y el drama japonés ‘Drive My Car’, que ha estado arrasando con los premios de los grupos de críticos, pero los PGA pueden suponer el fin de contendientes más brillantes y de mayor presupuesto, como ‘House of Gucci’ y ‘Nightmare Alley’.

Las nominadas

-‘Being the Ricardos’

-‘Belfast’

-‘CODA’

-‘Don’t Look Up’

-‘Dune’

-‘King Richard’

-‘Licorice Pizza’

-‘The Power of the Dog’

-‘Tick, Tick … Boom!’

-‘West Side Story’

