En la lucha

El largometraje documental ‘Las tres muertes de Marisela Escobedo’ recibió seis nominaciones a los premios Ariel que entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias cinematográficas (AMACC). Las motivaciones del director Carlos Pérez Osorio de hacer un documental sobre el homicidio de la activista que durante dos años buscó al asesino de su hija Rubí, movió a un equipo de investigación que concentró su trabajo en esta frontera.

Karla Casillas, periodista y jefa de investigación del documental, y Alejandro Melgoza, periodista e investigador, se pusieron en contacto con su colega juarense Marco Antonio López Romero, quien llevó a cabo el grueso de la indagación en Juárez.

De esta manera Marco Antonio se involucró en el proyecto, luego de entablar las primeras pláticas y confirmar el sentido del documental, pues no quería participar si al final resultara en una revictimización del caso.

“Me comentaron del proyecto, me invitaron a colaborar y me pareció que el enfoque era bueno, les pregunté desde el principio cómo lo iban a presentar, porque luego hay trabajos que terminan en esta visión centralista que ve como un espectáculo la violencia en Juárez, pero me contaron la perspectiva y me pareció que estaban muy conscientes de la situación, de lo que es la impunidad de la violencia”, compartió el periodista de 31 años.

A partir de ese momento Marco Antonio se encargó de hacer las primeras conexiones con quienes serían los actores del documental, buscó las locaciones, organizó los scoutings, en fin, hizo un detallado trabajo de campo.

Así fue como se hicieron las primeras entrevistas con las personas que se ven en el documental, aunque algunas se negaron a hablar por ser un tema que les sigue doliendo.

“Siempre les revive mucho dolor, es un caso del que no le gusta hablar ya, y respetamos su decisión”, expresó.

Tragedia mediática

Temas como los feminicidios, las torturas y las desapariciones forzadas pertenecen a una realidad nacional que cobra interés en quienes hacen uso de los medios audiovisuales para hablar de lo que aqueja al mexicano.

Visto en más de 30 países, el documental ‘Las tres muertes de Marisela Escobedo’ aportó mayor visibilidad al caso, aunque desgraciadamente esta tragedia y muchas otras, por más mediáticas que sean, no alcanzan la anhelada justicia.

De esta manera lo percibe Marco Antonio, quien experimenta un sentimiento ambiguo ahora que el documental está nominado al Ariel en las categorías de Película, Guion Original, Dirección, Edición, Ópera Prima y Sonido.

“Personalmente es una satisfacción haber participado en la investigación, pero no deja de dar cierta tristeza pensar que los casos, incluso los más visibles como este, no obtengan justicia ni reparación del daño”.

Para el periodista, el documental llegó para apoyar el trabajo de las organizaciones que durante años han estado peleando en contra de la violencia de género y el feminicidio, acompañando su lucha.

“Qué bueno que se reconozca el trabajo, pero no deja de ser triste que es casi imposible encontrar una justicia real para todas las víctimas de feminicidio, de desaparición forzada, no hay manera de reparar el daño ni hay voluntad real de parte de las autoridades de hacerlo”, concluyó.

RECUADROS

Así lo expresó en Facebook Karla Casillas Bermúdez, jefa de investigación del documental:

¡Ay, ay, ay! Me acabo de enterar que 'Las tres muertes de Marisela Escobedo' está nominada a mejor película, mejor docu, mejor ópera prima y mejor dirección en los #Ariel2021 y quiero llorar, y se me apachurra el corazón y el alma. Esto va por Rubí, por Marisela, y por la memoria, recuerdo y exigencia de justicia para miles y miles de mujeres víctimas de feminicidio en México. Yo no puedo estar más orgullosa de haber trabajado con un equipo tan sensible y comprometido hasta el tuétano como Carlos Pérez Osorio Lau Woldenberg Alejandro Melgoza Camila Pardo Cerezo Marco Antonio Lopez Romero Sara Rafsky y muches, muches, muches más que estuvimos en este proyecto.

Las tres muertes de Marisela Escobedo