En la jugada

Cuando decidió dejar su natal Chihuahua para ir a perseguir su sueño de ser conductora de televisión, Gina Holguín no imaginó que sería una triunfadora no sólo en ese terreno de juego, sino tambien como actriz y reportera en los programas de Televisa Deportes, y ahora en la barra de comedia del Canal de las Estrellas.

La exmiss Nuestra Belleza Chihuahua forma parte del elenco de la serie ‘Vecinos’, que hoy arranca con su nueva temporada, con la cual celebra 15 años al aire.

“El productor de ‘Vecinos’, Elías Solorio, había formado parte del equipo de trabajo de Televisa Deportes, entonces de ahí nos conocimos y me invitó a ser parte de este proyecto y un dato curioso es que en varios de los proyectos que he participado, me ha tocado coincidir con Mayrin, con quien me llevo increíble y le digo que es mi ángel de buena suerte”, dijo Gina en entrevista para El Diario.

Gina se caracteriza por tener ‘chispa’ en la comedia, por lo cual aseguró identificarse mucho con ‘Cris’; dice que tienen muchas cosas en común.

“Todo el elenco me ha enseñado mucho, cada uno de mis compañeros cuenta con trayectorias muy exitosas y son un gran ejemplo de sencillez y para mí es un gran ejemplo de mantener siempre los pies en la tierra, además el productor ha sido parte fundamental del éxito de la serie, siempre ha sabido apapachar a quienes somos parte de este proyecto”, aseveró.

Orgullosamente Chihuahuense

Gina ha logrado forjar una carrera como conductora y actriz, refirió que es lo que más le gusta hacer y además dijo que uno de sus planes es poder incursionar en el cine.

“Todo lo disfrutó al máximo, es una gran fortuna que tengo, me encantan los deportes, ir a cubrir esos eventos especiales como los juegos de estrellas de la NBA, los Super Bowl; me ha tocado viajar con la Selección Mexicana, copas América y tantos eventos tan espectaculares que me ha dado la oportunidad esta profesión como conductora de deportes, además siento que en la conducción la gente te conoce tal cual eres”.

“Pero actuar también me gusta mucho, se me hace muy interesante poder interpretar a otra persona, convivir con grandes actores y actrices. Me encantaría en algún momento poder hacer un papel así más dramático e intenso y me encantaría hacer cine, sumarle una cosa más a mi carrera; es algo que jamás he hecho y me llama mucho la atención, es algo que tengo en mi lista de cosas por hacer”, afirmó.

La chihuahuense, además de la serie ‘Vecinos’, es conductora en el programa “Expreso de la mañana” y labora como reportera en un canal de deportes.

“Estoy muy orgullosa de ser de Chihuahua: a donde voy siempre lo presumo, siempre los norteños nos hemos caracterizado por ser vistos como gente noble y leal, con buena vibra, amo ser chihuahuense y agradezco a toda mi gente que siempre han estado apoyándome y siempre están al pendiente de mis proyectos, les mando un abrazo y no se pierdan ‘Vecinos’”, concluyó.

Conócela

Desde muy joven Gina estuvo relacionada con el deporte al practicar basquetbol y handbol, lo que le permitió participar en las Olimpiadas Nacionales en siete ocasiones.

Luego participó en Nuestra Belleza Chihuahua, certamen que le abrió las puertas a la televisión, aunque no ganó. Gina supo que para llegar a ser reconocida y ser parte del medio artístico tenía que trabajar bastante, por lo que tuvo que emigrar a la CDMX. Al día de hoy ha logrado consolidarse dentro del mundo de la conducción y actuación poniendo en alto el nombre del Estado Grande.

Nombre: Georgina Holguín

Mejor conocida como: Gina

Nació: 14 de noviembre 1985

Chihuahua, Chihuahua

Ocupación: Actriz y conductora

Altura: 1.75 cm

Peso: 67 kg

¡Síguela! en: instagram.com/georginahol/