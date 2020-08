En la escala del éxito

Los grandes sueños nacen de las grandes pasiones y, para Irving Azael Ríos, la ilusión de formar parte de un sello discográfico surgió delante de su computadora de escritorio, donde comenzó a crear música con tan sólo 13 años.

En la actualidad, a sus 21, el juarense ha hecho de ese sueño una realidad a base de esfuerzo, talento y perseverancia.

Con una trayectoria artística de ocho años, mejor conocido en la escena local como Ervin River, ahora forma parte de la editorial musical Universal Music Publishing Group.

“Creo que la firma de un contrato con una disquera siempre ha representado la meta de todo artista. Para mí, además de decir que lo logré y que di un paso muy grande de progreso para mí y para mi familia, porque básicamente mi motor y mi causa es mi familia, representa a una escala más grande una referencia en Ciudad Juárez para la gente que quiere hacer música. Si se puede”, comenta Irving a El Diario de Juárez.

Universal Music Publishing Group, que es una compañía de publicación de música de América del Norte y forma parte de Universal Music Group, es líder en la industria musical y, tan sólo en México, tiene entre sus artistas y autores a Ha*Ash, Armando Manzanero, Natalia Lafourcade, Alfredo Olivas y Espinoza Paz.

“No es por vanagloriarme, pero siento que al saber que yo si pude, puedo llegar con alguien y hablarles a las personas de aquí y decirles que también pueden (…) No quiero que me vean a mí como el mejor o más arriba de ellos, sino quiero como alguien de quien se pueden agarrar para caminar juntos”, expresa.

El joven, quien reconoce que dedicarse a la música y ser un artista, compositor y productor independiente en la frontera no es sencillo, cuenta que fue debido a las redes sociales que ahora forma parte de este sello discográfico, pues a través de ellas los cazadores de talento de Universal Music se pusieron en contacto con él desde el pasado mes de marzo.

En junio, invitaron a Irving a trabajar en un proyecto de un artista en Guadalajara, junto al productor y compositor Alberto Espinoza de Nogales, Sonora. Fue finales de julio, que el juarense viajó a la Ciudad de México para firmar el contrato que le cambió la vida.

“Firmé un contrato con Universal Music Publishing como autor, como compositor de canciones y firmé esto como productor musical”, explica y agrega que entre los planes de trabajo, se encuentra la posibilidad de irse a la Ciudad de México para participar en distintos proyectos.

Un artista ecléctico

El primer material discográfico que lanzará el próximo mes bajo el sello de Universal Music Publishing Group será una recopilación de canciones de varios estilos, él considera que su arte se caracteriza por ser ecléctico.

“Me definiría como indefinido”, dice entre risas y añade: “Vaya, por el hecho de que durante mucho tiempo estuve batallando para definirme porque me gustaba hacer desde rap, hasta baladas, pop o rock, folk, inclusive trap o reguetón, estoy en un punto en el que me definí como alguien que no busca encerrarse en un género porque no me siento a gusto. Me gusta hacer de todo”.

Ervin River

Cantautor y productor

Nombre de pila: Irving Azael Ríos

Edad: 21 años

Originario de: Ciudad Juárez

Estudió en: la Secundaria Técnica 47 y en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) No. 114

En Spotify…

Encuéntralo como: Ervin River

En 2019 su música fue escuchada en 62 países, tuvo más de 51 mil reproducciones y 9 mil 500 oyentes

Actualmente cuenta con cerca de 4 mil 800 oyentes mensuales

Su tema más popular es ‘Cobalto 60’

