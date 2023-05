En evolución

La artista fronteriza Haydee Alonso comparte la obra emergida de una profunda reflexión sobre interacción actual de la humanidad, en una exposición multidisciplinaria que ha titulado ‘AD2215: Una evolución forzada’, misma que se inaugura hoy a las 7 de la tarde en el Museo de Arte de Ciudad Juárez.

Por medio de un par de esculturas, fotografías y videos Alonso planea un hipotético escenario sobre la evolución del ser humano; en él se explora cómo los avances tecnológicos, además de las pandemias globales, han llevado a la extinción de la idealización o figuración de los preceptos como los conocemos.

PUBLICIDAD

“(La exposición) es mi trabajo de tesis de la maestría. En 2015, estando en Londres, empecé a pensar en este futuro hipotético al ver en el metro cómo no había interacción, todo el mundo pegado al celular, y me imaginé cómo seríamos en unos mil, dos mil años. Me imaginé un mundo donde no va a ser necesario que salgamos de nuestra casa, se podrá imprimir comida 3D, tendremos trabajos remotos, más pandemias, por el cambio climático estará muy caliente y estaremos aislados, pero los seres vivos somos seres sociales y la única forma de sobrevivir será evolucionar a un ser nuevo que serán dos”, explicó la artista que realizó sus estudios de posgrado en el Royal College of Art de Londres.

Ubicada en la sala Antecámara de Proyectos del museo, la muestra fue curada por Miguel Vargas Gallardo y se integra por dos grandes esculturas que representan los huesos que sostendrán a estos seres humanos evolucionados. Asimismo, habrá fotografía de gran formato, una mesa con bocetos sobre el proceso, un video de referencia y unas mamparas repletas de encabezados sobre la pandemia, la inteligencia artificial y el cambio climático.

Será a través de estas piezas que Alonso invite al público a reflexionar sobre el cambio en el paradigma evolutivo que se magnificó después de la pandemia, el aislamiento y la extensión del ser humano.

Durante la velada inaugural se contará con la presencia de US, proyecto alterno de Analaura y Héctor de BulletBallet, inspirado en el electro-pop y synth-wave de los 80’s. No falte.

Exposición ‘AD2215: Una evolución forzada’

Inauguración: 19 de mayo a las 7:00 p.m.

Museo de Arte de Ciudad Juárez

Zona Pronaf

En exhibición hasta el 25 de junio

Horario del museo: abierto de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Domingo de 12:00 a 5:00 p.m.

Entrada libre