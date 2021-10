En evolución

Justin Bieber es el artista que ha logrado llenar toda clase de foro con cientos de fans alrededor del mundo para cautivarnos con sus canciones. Ya sea para cantar, bailar o ponernos a llorar, siempre ha sabido dejar que su música hable de sus vivencias buenas y malas. Ahora esta de regreso con un nuevo documental muy diferente a ‘Never say never’ o ‘Believe movie’.

Mostrando un lado más humano y al mimo tiempo frustrado de Bieber para conocer cómo pasó la pandemia estos meses.

Es una peculiaridad divertida que uno de los documentales más taquilleros de la historia sea sobre Justin Bieber. ‘Justin Bieber: Never Say Never’ recaudó más de 73 millones de dólares en la taquilla en 2011, un monto superado sólo por los documentales “Fahrenheit 9/11" y “March of the Penguins”.

Tras bambalinas

Mucho ha cambiado en la última década tanto para Bieber como para el cine. “Justin Bieber: Our World”, que se estrena el viernes en Amazon Prime, rastrea algunos de esos cambios en la estrella del pop ahora de 27 años mientras se enfoca en sus preparativos para su primer concierto completo en tres años: un espectáculo la Nochevieja del 2020 en Beverly Hills, California.

94 minutos de emociones

Dicho documental tenía que tener a un director igual de especial, Michael D. Ratner, a quien hemos visto involucrarse en otros documentales como el de Demi Lovato. Así que ya sabía cómo llevar este hilo conductor para lograr conocer algo diferente a lo que siempre se ve de Justin Bieber.

Es importante saber que el documental tendrá una duración de 94 minutos aproximadamente. Es ese tiempo se podrá entender mucho de sus actitudes ya que a Bieber y a su equipo pocas veces se les ve tan unidos.

De carne y hueso

Durante el mes antes de su show, mientras ensayan y construyen un escenario monumental los de producción, Justin solo nos abrió un poco de su corazón para entender que es tan solo un ser humano que comete errores pero eso no va peleado con que sea un gran músico y una familia hermosa con su esposa quien lo ha acompañado como nadie al paso de los años.

Un año inédito

En el trailer se escucha a Justin Bieber decir “Tengo muchas ganas de volver al escenario y que la gente sonría y sea feliz”.

Cosa que como músico le ha costado dejar de lado y entrar un poquito en duda sobre lo correcto o incorrecto de la vida “Actuar en directo y conectar con mis fans a través de la música es muy importante.

Especialmente durante el año pasado, haber sido capaz de ayudar y compartir mis habilidades para llevar algo de felicidad a la gente durante una época tan triste y aterradora ha significado mucho para mí”.

Justin Bieber se prepara para su regreso a los escenarios, tras un largo parón de más de tres años y en medio de una pandemia.

Madame X revela sus secretos

Bieber no es la única estrella pop que estrena un documental esta semana. La película del concierto “Madonna: Madame X” llega el viernes a Paramount+ resaltando la última personalidad de la cantante de 63 años: una agente secreta internacional en torno a la que enmarcó su álbum de 2019 del mismo nombre. La película sigue la gira del álbum “Madame X”, en la que Madonna tocó en una serie de lugares más pequeños e íntimos por primera vez en décadas.

Para verlo

Justin Bieber: Our World

Hoy

Disponible en Prime Video